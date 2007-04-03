чик написав:osafly в ближайшее время уже понятно, что больших % на деде не светит. пока использую его, как средство для сохранения иначе профукаю всё. давно пытаюсь приучить себя половину средств держать в тезере, но никак не получается. поэтому пусть хоть в битке полежат до поры...
Чик-биток довольно хреновый "стейбл" USDT-все же лучше и свободы действий в нем куда больше.А я на деда забил...Скорее всего окончательно.Альта конечно штука стремная-большей частью мусорная,но в нашем деле что-не поддаваться эмоциям.Торговать,холдить всякие какашули и зарабатывать.Дед если его не задампят до незакрытого Гэпа на 20-21К,не покажет какой то мегарост в десяток даже иксов с текущих...А вот альта,все кто наделал этих проектов,фонды что влошились туда,инвесторы пресейлов,старые разработчики...все изголодались...голодные как собаки.Исхудали,истосковались по баблу халявному за три года.Некоторые проекты уже в последний раз блеснут и потухнут окончательно.Бабла нужно нарубить и навешать хомякам фантиков перед регуляцией..Поэтому,будем идти в ногу с ними.Нафиг тот дед нужен.Пусть его Грейскейл скупает..Рынок альты в этом сезоне халвинга,раздуется как минимум Х2 от прошлой капы и это будет примерно в районе 2.5трл баксов
osafly написав:Чик-биток довольно хреновый "стейбл"
на 70-72т. слил почти весь биток, надо добирать не спеша, а на основную прибыль набрал же дофига разного и к 1 маю оказался пустой - теперь понемногу откупаю юстд = а шо делать ? причём стояли ордера, как по битку лесенка до 40, так и по альтам, но поверил в рост и всё влил в "рынок", а тут у меня так постоянно происходит. как правило первое решение чуйка подсказывает, потом начитаешься-насмотришься всякого и результат на фейс...
поспешил продать чуток па 62т. и только потом глянул на https://finviz.com/futures.ashx думаю за выходные ещё подрастём, если расклад бакс-сипуха не изменится... по стейкингу прально понимаю, шо фиксированные монеты возвращаются по окончании срока + 4дня, а гибкие можно сразу выкупать ?