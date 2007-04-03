чик написав:osafly в ближайшее время уже понятно, что больших % на деде не светит. пока использую его, как средство для сохранения иначе профукаю всё. давно пытаюсь приучить себя половину средств держать в тезере, но никак не получается. поэтому пусть хоть в битке полежат до поры...
Чик-биток довольно хреновый "стейбл" USDT-все же лучше и свободы действий в нем куда больше.А я на деда забил...Скорее всего окончательно.Альта конечно штука стремная-большей частью мусорная,но в нашем деле что-не поддаваться эмоциям.Торговать,холдить всякие какашули и зарабатывать.Дед если его не задампят до незакрытого Гэпа на 20-21К,не покажет какой то мегарост в десяток даже иксов с текущих...А вот альта,все кто наделал этих проектов,фонды что влошились туда,инвесторы пресейлов,старые разработчики...все изголодались...голодные как собаки.Исхудали,истосковались по баблу халявному за три года.Некоторые проекты уже в последний раз блеснут и потухнут окончательно.Бабла нужно нарубить и навешать хомякам фантиков перед регуляцией..Поэтому,будем идти в ногу с ними.Нафиг тот дед нужен.Пусть его Грейскейл скупает..Рынок альты в этом сезоне халвинга,раздуется как минимум Х2 от прошлой капы и это будет примерно в районе 2.5трл баксов
osafly написав:Чик-биток довольно хреновый "стейбл"
на 70-72т. слил почти весь биток, надо добирать не спеша, а на основную прибыль набрал же дофига разного и к 1 маю оказался пустой - теперь понемногу откупаю юстд = а шо делать ? причём стояли ордера, как по битку лесенка до 40, так и по альтам, но поверил в рост и всё влил в "рынок", а тут у меня так постоянно происходит. как правило первое решение чуйка подсказывает, потом начитаешься-насмотришься всякого и результат на фейс...
поспешил продать чуток па 62т. и только потом глянул на https://finviz.com/futures.ashx думаю за выходные ещё подрастём, если расклад бакс-сипуха не изменится... по стейкингу прально понимаю, шо фиксированные монеты возвращаются по окончании срока + 4дня, а гибкие можно сразу выкупать ?
Усіх з Великднем! Кто юзает Леджер Nano S Plus нормальное устройство???Если его с Андроидом юзать-корректно все работает,или лучше его юзать на IOS...Вот прикиньте,до сих пор реально не имел переносного холодного кошеля.Понятное дело что много Ютуб видео обзоров....Но все же хотелось услышать инфу из первых уст.. Позователь vitaxa2006(часто описывающий свои практические,нужные,а главное полезные опыты-за что ему еще раз спасибо) писал когда то,как его устройство обновлялось там с полчаса с приличной суммой крипты... Вот интересны замечания-отзывы на этот счет...Многие грешат на приложение Леджер Live.Или все же лучше Nano X брать?? Но там кроме как блютуса,особой разницы не увидел. К чему все пишу и спрашиваю.Считаю что с последними новостями в УКНДР 2.0,ведением финмониторинга банков,возможных блокировок счетов "свободным людям"в виде наказания,банковских лимитов,P2P выглядит в обозримой перспективе не таким уж и удобным(безопасным) в скором времени...А если добавить возможные проблемы с криптобиржами,которые рано или поздно могут возникнуть у Украинских граждан,ввиду хаоса и неразбирихи кто теперь и откуда(из за потери и анексии территорий) то иметь холодный кошель-совершенно не параноидальная необходимость в самом обозримом(ближайшем) будующем...
osafly По юзанью не скажу, только недавно себе купил Просто инфа к сведению: заказывай с Франции с оф.сайта. Это и безопаснее (для тех, кто боится что местные хакеры перепрошьют устройство) и дешевле чем у нас. Приехало за 14 дней, то есть довольно быстро, на укрпочте забрал. Я заказывал 12 апреля, тогда была акция, 20$ в подарок за Nano S Plus, то есть вообще хорошая цена вышла. А насчет Nano X - там вроде немного больше памяти - это если тебе нужно миллион разных монет (но тебе я так понял оно не нужно )