Додано: Суб 04 тра, 2024 13:55

Усіх з Великднем!

Кто юзает Леджер Nano S Plus нормальное устройство???Если его с Андроидом юзать-корректно все работает,или лучше его юзать на IOS...Вот прикиньте,до сих пор реально не имел переносного холодного кошеля.Понятное дело что много Ютуб видео обзоров....Но все же хотелось услышать инфу из первых уст..

Позователь vitaxa2006(часто описывающий свои практические,нужные,а главное полезные опыты-за что ему еще раз спасибо) писал когда то,как его устройство обновлялось там с полчаса с приличной суммой крипты... Вот интересны замечания-отзывы на этот счет...Многие грешат на приложение Леджер Live.Или все же лучше Nano X брать?? Но там кроме как блютуса,особой разницы не увидел.

К чему все пишу и спрашиваю.Считаю что с последними новостями в УКНДР 2.0,ведением финмониторинга банков,возможных блокировок счетов "свободным людям"в виде наказания,банковских лимитов,P2P выглядит в обозримой перспективе не таким уж и удобным(безопасным) в скором времени...А если добавить возможные проблемы с криптобиржами,которые рано или поздно могут возникнуть у Украинских граждан,ввиду хаоса и неразбирихи кто теперь и откуда(из за потери и анексии территорий) то иметь холодный кошель-совершенно не параноидальная необходимость в самом обозримом(ближайшем) будующем...