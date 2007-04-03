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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 тра, 2024 23:04
чик в гривнах там, и доставку тоже в гривнах посчитает (на этапе оформления заказа). За 50$ что-то дешего, может то обычный nano s (без плюса)?
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maksymzp88
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Додано: Суб 04 тра, 2024 23:10
maksymzp88 написав:
За 50$ что-то дешего, может то обычный nano s (без плюса)?
врать не буду, может невнимательно смотрел и это был не мультивалютный
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