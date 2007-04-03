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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 тра, 2024 23:04
чик в гривнах там, и доставку тоже в гривнах посчитает (на этапе оформления заказа). За 50$ что-то дешего, может то обычный nano s (без плюса)?
Додано: Суб 04 тра, 2024 23:10
Додано: Нед 05 тра, 2024 12:03
Чик,Вы обращайте внимание кто там конкретно продает.Сейчас Розетка превратилась в какой то хаб,черт знает кого.Под эгидой Розетки,там торгуют какие то фирмы-частные лица Б\У шнами товарами и Розетка к ним,мало имеет какое отношение(скажем так...контролируют абы откровенно людей на деньги не кидали и на том скорее всего все) Вот там как раз таки,запросто могут устройство перепрошить или еще чего с ним сделать.maksymzp88 правильно сделал что заказал устройство с оф.сайта.Я как надумаю буду делать тоже самое..Никаких Розеток...А если уж и Розетка,нужно внимательно смотреть,чтобы именно сама Розетка реализовывала устройства,в этом случае-хоть какая то надежность(оригинальность) гарантирована.
maksymzp88- можете ответитить,сколько на Ledger Nano S Plus можно установить одновременно приложений??? Мне как раз таки возможно и нужно будет...но скорее больше нужен будет под кошель USDT-USDC
В Nano X да,памяти больше,но вчера наткнувшись на сравнение характеристик-не так уж и значительно 2МБ против 1.5МБ в Nano S plus
здесь смотрел-
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