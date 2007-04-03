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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3415341634173418
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:04

чик в гривнах там, и доставку тоже в гривнах посчитает (на этапе оформления заказа). За 50$ что-то дешего, может то обычный nano s (без плюса)?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:10

  maksymzp88 написав:За 50$ что-то дешего, может то обычный nano s (без плюса)?

врать не буду, может невнимательно смотрел и это был не мультивалютный :oops:
чик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:03

  чик написав:maksymzp88
просто не понял в чём там цена указана ? и когда интересовался, в розетке можно было за 50баксов купить. ясно одно, пора покупать ещё вчера...


Чик,Вы обращайте внимание кто там конкретно продает.Сейчас Розетка превратилась в какой то хаб,черт знает кого.Под эгидой Розетки,там торгуют какие то фирмы-частные лица Б\У шнами товарами и Розетка к ним,мало имеет какое отношение(скажем так...контролируют абы откровенно людей на деньги не кидали и на том скорее всего все) Вот там как раз таки,запросто могут устройство перепрошить или еще чего с ним сделать.maksymzp88 правильно сделал что заказал устройство с оф.сайта.Я как надумаю буду делать тоже самое..Никаких Розеток...А если уж и Розетка,нужно внимательно смотреть,чтобы именно сама Розетка реализовывала устройства,в этом случае-хоть какая то надежность(оригинальность) гарантирована.

  maksymzp88 написав: А насчет Nano X - там вроде немного больше памяти - это если тебе нужно миллион разных монет (но тебе я так понял оно не нужно :) )


maksymzp88- можете ответитить,сколько на Ledger Nano S Plus можно установить одновременно приложений??? Мне как раз таки возможно и нужно будет...но скорее больше нужен будет под кошель USDT-USDC
В Nano X да,памяти больше,но вчера наткнувшись на сравнение характеристик-не так уж и значительно 2МБ против 1.5МБ в Nano S plus
здесь смотрел- https://support.ledger.com/hc/ru/articl ... ?docs=true
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:20

osafly
У меня стоит биткоин,эфир, бнб, полигон,трон. Это заняло 193 кб из 1.28 мб. Много приложений занимает около 45-65 кб. Свыше 100 - таких не очень много.
Также, добавлю, вроде еще (если вопрос экономии важен) - можно по реф. ссылке заказать. Тогда обоим дадут по 10$. Но это не пробовал, почитайте если интересно.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

При проведении транзакции по отправке криптовалюты на экране аппаратного кошелька Ledger Nano S появляется адрес, отличающийся от корректного адреса в программе Ledger Live на ноутбуке. Я вынул устройство Ledger из USB-порта ноутбука. Эта проблема повторяется с любыми адресами при выводе криптоактивов, хранящихся в кошельке Ledger. Полное сканирование ноутбука антивирусной программой Avast Premium Security на вирусы при загрузке операционной системы Windows 10 не решило эту проблему. Обращение в техподдержку Ledger не дало другого совета, кроме удаления вредоносной программы на ноутбуке. Теперь жду разъяснений от Avast.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А другого устройства у Вас нет проверить??? ПК там,или телефон? Интересное кино.Что то реально подменяет адреса переводов и причем,"охотится" получается именно на адреса,умея их отличать и выделять..Это может быть и в самой "взломанной" Винде,или другой системе...уже вшито туда,если система не лицензионная-слышал о таком.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 01:12

osafly Для проверки другого ПК у меня нет. Связь Ledger Nano S со смартфоном через Блютус невозможна, т.к. у этой модели Ledger его нет. А связь смартфона с Ledger через кабель Micro-USB to USB Type-C почему-то не осуществляется.
В изменённом адресе на экранчике Ledger Nano S пять-шесть маленьких букв корректного адреса превращаются в заглавные.
Три года назад такой проблемы с Ledger Nano S у меня не было, Windows была та же, что и сегодня, устройство работало без извращённых адресов получателя.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 11:46

  Dr_English написав:В изменённом адресе на экранчике Ledger Nano S пять-шесть маленьких букв корректного адреса превращаются в заглавные.
Три года назад такой проблемы с Ledger Nano S у меня не было, Windows была та же, что и сегодня, устройство работало без извращённых адресов получателя.


Это больше похоже на глюк самого устройства или приложения...Адрес оно по сути не подменяет...коверкает.Вряд ли антивирус найдет здесь проблему.Самый просто способ проверить проблему и определить что глючит- Леджер или Ваше ПО-подключить на другое устройство..
osafly
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