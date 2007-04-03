Додано: Нед 05 тра, 2024 12:03

чик написав: maksymzp88

просто не понял в чём там цена указана ? и когда интересовался, в розетке можно было за 50баксов купить. ясно одно, пора покупать ещё вчера... просто не понял в чём там цена указана ? и когда интересовался, в розетке можно было за 50баксов купить. ясно одно, пора покупать ещё вчера...

maksymzp88 написав: А насчет Nano X - там вроде немного больше памяти - это если тебе нужно миллион разных монет (но тебе я так понял оно не нужно ) А насчет Nano X - там вроде немного больше памяти - это если тебе нужно миллион разных монет (но тебе я так понял оно не нужно

Чик,Вы обращайте внимание кто там конкретно продает.Сейчас Розетка превратилась в какой то хаб,черт знает кого.Под эгидой Розетки,там торгуют какие то фирмы-частные лица Б\У шнами товарами и Розетка к ним,мало имеет какое отношение(скажем так...контролируют абы откровенно людей на деньги не кидали и на том скорее всего все) Вот там как раз таки,запросто могут устройство перепрошить или еще чего с ним сделать.maksymzp88 правильно сделал что заказал устройство с оф.сайта.Я как надумаю буду делать тоже самое..Никаких Розеток...А если уж и Розетка,нужно внимательно смотреть,чтобы именно сама Розетка реализовывала устройства,в этом случае-хоть какая то надежность(оригинальность) гарантирована.maksymzp88- можете ответитить,сколько на Ledger Nano S Plus можно установить одновременно приложений??? Мне как раз таки возможно и нужно будет...но скорее больше нужен будет под кошель USDT-USDCВ Nano X да,памяти больше,но вчера наткнувшись на сравнение характеристик-не так уж и значительно 2МБ против 1.5МБ в Nano S plusздесь смотрел-