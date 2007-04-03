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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 тра, 2024 22:37
airmax78 написав:
Я вот думаю, каким образом в Блекроке или Микростретеджи организована безопасность операций с биткоином? Как защититься от человеческого фактора? Это ж вам не авторизация платежей, которую можно выстроить с многочисленными уровнями контроля и верификации.
Сегодня я проснулся по утру и от нех.. делать задумался о глобальном потеплении,страдающих арктических пингвинах и о недавнем факе от Греты Тумберг..Мне конечно же было на это все плевать с большой колокольни,но мысль сделать что нибудь такое-эдакое...пусть даже плохое,дурное,но свое-перемогала здравый рассудок
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osafly
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Додано: Вів 07 тра, 2024 22:44
osafly написав: airmax78 написав:
Я вот думаю, каким образом в Блекроке или Микростретеджи организована безопасность операций с биткоином? Как защититься от человеческого фактора? Это ж вам не авторизация платежей, которую можно выстроить с многочисленными уровнями контроля и верификации.
Сегодня я проснулся по утру и от нех.. делать задумался о глобальном потеплении,страдающих арктических пингвинах и о недавнем факе от Греты Тумберг..Мне конечно же было на это все плевать с большой колокольни,но мысль сделать что нибудь такое-эдакое...пусть даже плохое,дурное,но свое-перемогала здравый рассудок
Там вообще-то не абстрактная проблема, а вполне практический вопрос на десятки ярдов баксов инвесторов. Поэтому и интересно как оно реализовано.
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