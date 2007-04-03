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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3417341834193420>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:37

  airmax78 написав:Я вот думаю, каким образом в Блекроке или Микростретеджи организована безопасность операций с биткоином? Как защититься от человеческого фактора? Это ж вам не авторизация платежей, которую можно выстроить с многочисленными уровнями контроля и верификации.


Сегодня я проснулся по утру и от нех.. делать задумался о глобальном потеплении,страдающих арктических пингвинах и о недавнем факе от Греты Тумберг..Мне конечно же было на это все плевать с большой колокольни,но мысль сделать что нибудь такое-эдакое...пусть даже плохое,дурное,но свое-перемогала здравый рассудок :D
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 22:44

  osafly написав:
  airmax78 написав:Я вот думаю, каким образом в Блекроке или Микростретеджи организована безопасность операций с биткоином? Как защититься от человеческого фактора? Это ж вам не авторизация платежей, которую можно выстроить с многочисленными уровнями контроля и верификации.


Сегодня я проснулся по утру и от нех.. делать задумался о глобальном потеплении,страдающих арктических пингвинах и о недавнем факе от Греты Тумберг..Мне конечно же было на это все плевать с большой колокольни,но мысль сделать что нибудь такое-эдакое...пусть даже плохое,дурное,но свое-перемогала здравый рассудок :D

Там вообще-то не абстрактная проблема, а вполне практический вопрос на десятки ярдов баксов инвесторов. Поэтому и интересно как оно реализовано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 12:05

  Dr_English написав:При проведении транзакции по отправке криптовалюты на экране аппаратного кошелька Ledger Nano S появляется адрес, отличающийся от корректного адреса в программе Ledger Live на ноутбуке..


Ваш ноутбук в таком случае скомпроментирован.
shpatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 12:12

  Dr_English написав:osafly Для проверки другого ПК у меня нет.


Создайте в таком случае загрузочную флешку с Tails. Подключите её к своему ноутбуку и загрузитесь с неё. В дистрибутив Tails включён кошелёк Electrum. Запустите его и спарьте свой Леджер с ним. Это даст вам возможность подписывать свои транзакции на незараженной системе.
shpatel
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 17:43

Одесит втратив $32 000 через фейкову угоду на Binance https://www.stopcor.org/ukr/section-uan ... -2024.html
Кожен має узяти за правило: Сім разів проконсультуйся на цьому форумі, а потім безпечно здійснюй необхідну транзакцію.) Телеграм - це пасовисько шахраїв. НІКОЛИ не можна переходити за посиланням, назву сайту слід особисто по буквах набирати у гуглі. Шкода, що люди цю науку опановують через значні втрати.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:19

  ihorkyiv написав:Одесит втратив $32 000 через фейкову угоду на Binance https://www.stopcor.org/ukr/section-uan ... -2024.html
Кожен має узяти за правило: Сім разів проконсультуйся на цьому форумі, а потім безпечно здійснюй необхідну транзакцію.) Телеграм - це пасовисько шахраїв. НІКОЛИ не можна переходити за посиланням, назву сайту слід особисто по буквах набирати у гуглі. Шкода, що люди цю науку опановують через значні втрати.

Зайдіть в тему байки про банки - це вже було.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 19:00

  sens написав:
  ihorkyiv написав:Одесит втратив $32 000 через фейкову угоду на Binance https://www.stopcor.org/ukr/section-uan ... -2024.html
Кожен має узяти за правило: Сім разів проконсультуйся на цьому форумі, а потім безпечно здійснюй необхідну транзакцію.) Телеграм - це пасовисько шахраїв. НІКОЛИ не можна переходити за посиланням, назву сайту слід особисто по буквах набирати у гуглі. Шкода, що люди цю науку опановують через значні втрати.

Зайдіть в тему байки про банки - це вже було.

Так, знайшов ваш вчорашній допис. Тематика тієї сумної події більш відповідає цій гілці, тому нехай повисить як застереження.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:21

этот боковик затрахал... не откупиться не дают па 60 и ниже, ни вверх пойти нормально. зато альту укатывают в ноль, растёть в основном разное г.... вроде рере-меме...
ждёмс, тратить валюту на покупку юстд, чтобы ещё дешевле разной фигни набрать вже не хочу...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:29

  чик написав:этот боковик затрахал... не откупиться не дают па 60 и ниже, ни вверх пойти нормально. зато альту укатывают в ноль, растёть в основном разное г.... вроде рере-меме...
ждёмс, тратить валюту на покупку юстд, чтобы ещё дешевле разной фигни набрать вже не хочу...

солидарен, добавить нечего, на ТОН немного заработал из последнего
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:49

  SAndriy1 написав:
  чик написав:этот боковик затрахал... не откупиться не дают па 60 и ниже, ни вверх пойти нормально. зато альту укатывают в ноль, растёть в основном разное г.... вроде рере-меме...
ждёмс, тратить валюту на покупку юстд, чтобы ещё дешевле разной фигни набрать вже не хочу...

солидарен, добавить нечего, на ТОН немного заработал из последнего


Да, про ТОН сейчас куча инфоцыган топят в сети. Что, сразу после листинга на этой неделе он рванет вверх, будет куча иксов, что нужно прямо сейчас заходить на все деньги в ТОН. Что это убийца эфира. Мне кажется, могут развести....
vitaxa2006
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