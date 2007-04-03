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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 09:54
А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)
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vitaxa2006
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