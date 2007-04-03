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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 09:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)
Додано: Вів 14 тра, 2024 10:15
vitaxa2006
лично я не отвечаю на ваш вопрос, потому шо не спец и сам не понимаю шо там коится, а по тону (как и по всей крипте всегда) сит двоякая. да есть риски опуститься обратно вниз, но пока больше шансов сильно не упасть, а может и подрасти - всё какабычна зависит от битка, куда он туды и все, может только с не большой задержкой. собственно поэтому тоже хотелось бы услышать мнение по етф фондам...
SAndriy1
думаю на тоне заработали все, кто его не холдит конкретно. тоже чуток продал на вчерашнем подскоке, но я поздно зашёл и недёшево брал, как и всю альту практически
только пришло с тг, про акцию их кошелька - надо внести тон и 5нот за каждый тон каждый день до 25мая. у меня тон на битгете и эти засранцы не дают его вывести через сеть тона никуда. подсовывают BSC BEP20 , а по этой сети ни на OKX ни в кошелёк не дойдёт. уверен, шо спецом остановили вывод, так шо не связывайтесь с этими засранцами. у них даже акции по покупке дешёвого юстд только в рублях. из одного в другое вляпался, надо было на бинансе всё выводить-заводить, один хрен везде уже верификацию поврубали...
лайм уже на многих биржах залистили и на битгете - пока цена средняя, практически по такой его брал, а тон ломает брать так дорого, чтобы заработать нот, но был бы лишний фиат или возможность пополнить тоном в акции телеги поучаствовал бы...
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:04
дж уже неплохо заработал на ноте-хоте продав только 1/5. у него дофига подписчиков и рефералов, а в этих кликалках типа ноткоина, который вже закинчився без мене и в хамстер комбате, в котрый влез 3дня взад, самый большой доход приносят "друзья". он молодец - трудяга и умеет организовать аудиторию. кстати, вот новый проект
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:31
Прошу прощения, хрень какую-то пишете. Был мегаприток, потом пару недель несравнимо меньше отток, сейчас опять приток небольшой. Какие темпы, вы о чем?
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