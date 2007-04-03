Додано: Вів 14 тра, 2024 10:15

лично я не отвечаю на ваш вопрос, потому шо не спец и сам не понимаю шо там коится, а по тону (как и по всей крипте всегда) сит двоякая. да есть риски опуститься обратно вниз, но пока больше шансов сильно не упасть, а может и подрасти - всё какабычна зависит от битка, куда он туды и все, может только с не большой задержкой. собственно поэтому тоже хотелось бы услышать мнение по етф фондам...думаю на тоне заработали все, кто его не холдит конкретно. тоже чуток продал на вчерашнем подскоке, но я поздно зашёл и недёшево брал, как и всю альту практическитолько пришло с тг, про акцию их кошелька - надо внести тон и 5нот за каждый тон каждый день до 25мая. у меня тон на битгете и эти засранцы не дают его вывести через сеть тона никуда. подсовывают BSC BEP20 , а по этой сети ни на OKX ни в кошелёк не дойдёт. уверен, шо спецом остановили вывод, так шо не связывайтесь с этими засранцами. у них даже акции по покупке дешёвого юстд только в рублях. из одного в другое вляпался, надо было на бинансе всё выводить-заводить, один хрен везде уже верификацию поврубали...лайм уже на многих биржах залистили и на битгете - пока цена средняя, практически по такой его брал, а тон ломает брать так дорого, чтобы заработать нот, но был бы лишний фиат или возможность пополнить тоном в акции телеги поучаствовал бы...