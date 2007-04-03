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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 09:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)
Додано: Вів 14 тра, 2024 10:15
vitaxa2006
лично я не отвечаю на ваш вопрос, потому шо не спец и сам не понимаю шо там коится, а по тону (как и по всей крипте всегда) сит двоякая. да есть риски опуститься обратно вниз, но пока больше шансов сильно не упасть, а может и подрасти - всё какабычна зависит от битка, куда он туды и все, может только с не большой задержкой. собственно поэтому тоже хотелось бы услышать мнение по етф фондам...
SAndriy1
думаю на тоне заработали все, кто его не холдит конкретно. тоже чуток продал на вчерашнем подскоке, но я поздно зашёл и недёшево брал, как и всю альту практически
только пришло с тг, про акцию их кошелька - надо внести тон и 5нот за каждый тон каждый день до 25мая. у меня тон на битгете и эти засранцы не дают его вывести через сеть тона никуда. подсовывают BSC BEP20 , а по этой сети ни на OKX ни в кошелёк не дойдёт. уверен, шо спецом остановили вывод, так шо не связывайтесь с этими засранцами. у них даже акции по покупке дешёвого юстд только в рублях. из одного в другое вляпался, надо было на бинансе всё выводить-заводить, один хрен везде уже верификацию поврубали...
лайм уже на многих биржах залистили и на битгете - пока цена средняя, практически по такой его брал, а тон ломает брать так дорого, чтобы заработать нот, но был бы лишний фиат или возможность пополнить тоном в акции телеги поучаствовал бы...
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:04
дж уже неплохо заработал на ноте-хоте продав только 1/5. у него дофига подписчиков и рефералов, а в этих кликалках типа ноткоина, который вже закинчився без мене и в хамстер комбате, в котрый влез 3дня взад, самый большой доход приносят "друзья". он молодец - трудяга и умеет организовать аудиторию. кстати, вот новый проект
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:31
Прошу прощения, хрень какую-то пишете. Был мегаприток, потом пару недель несравнимо меньше отток, сейчас опять приток небольшой. Какие темпы, вы о чем?
Додано: Вів 14 тра, 2024 14:35
Посмотрите таблицу притоки-оттоки етф за последний месяц.
Додано: Вів 14 тра, 2024 17:57
смотрю ее каждый день! Я вас не понимаю из вышенаписанного:
1. Каждый день идет отток? То есть притока нет ни в один день? Два месяца подряд? Точно?
2. Вывели половину из того, что завели?
Вы это точно все из таблицы движения капитала по спотовым ETF BTC видите???
Если так, то крипта - скам и нужно расходиться. Перед этим нам всем нужно в убыток продать непосильным трудом ранее купленное)))
Додано: Вів 14 тра, 2024 18:13
Запрошуємо до обговорення новини
В Україні відбувся перший аукціон із продажу криптовалюти: як зросла ціна лоту
Шановні форумчани, як гадаєте, на кого розраховані ці торги, а також чи матимуть вони перспективу у нас в країні?
Додано: Вів 14 тра, 2024 19:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 14 тра, 2024 22:20
Чик-Ваш настрой,флюгер рынка.Маринуют хомяков и варят на медленном огне.А когда доминация прийдет в район 60%,о чем говорил,а уровень страха и жадности при очередном шорт сквизе грохнется на 20-25,то многим понадобится-кому памперс,кому валерьянка,кто то будет продавать(чтоб откупить дешевле и напорит муйни) вот тогда все и развернется.Как красиво укатывают SUI с ARB По СУИ даже процент на стейкинг подняли на Банане-верный признак,что монету шортит сама биржа...но там и разлоки конечно приличные кожен месяц....
Не рвите себе душу и не забивайте голову этими ETF...вся эта хрень-натяжка совы на глобус.Вывели-завели...хе-рня все это.По моему мнению,есть два варианта развития событий.
1.Крайне манипулятивный,с акцентом наипать всех...Очень плохой сценарий.Биток чуть потолчется в боковике и летом начнется внезапный рост..До осени можем снова вяло рости с боковиками...Доползем тыш до 85 и обвалимся,вплоть до смены тренда чтоб всех снова вогнать в панику и отчаяние..А если осенью прийдет полноценный кризис и обвалятся фондовые индексы,на пол года поедем в дали далекие на дно...И это будет не типичное поведение биткоина к которому все привыкли и ждут.Мини альтсезон у нас пройдет летом,он будет краток и монеты многие не успеют полноценно отрасти,зато упадут потом еще круче.
2.Сценарий Базовый.Более адекватный и прогнозируемый.Месяца два три будем ходить в широком диапазоне,дно можем увидеть и 40-45-верх 75тыс....Доминация альты будет плавно падать,как и ожидаю...Осенью начнут снижать ставку...Говорят снова включится печатный станок.Получается то с чем боролись последние пару лет-снова пойдет по одному месту-денег будет много.Выборы в Америке,на которых с большой вероятностью победит Трамп(симпатик крипты),если старый дед Бидон вместо себя не выдвинит кандидатуру жены соплядона Обамы-Мишель,такую же никакую,как и ее болван муженек и сам дед Бидон.Всегда в годы американских выборов рынки по статистике ростут,поэтому..надеюсь не позволят устроить шухер в столь знаменательный год..В таком случае,биток может в течении 8-10 месяцев достичь 120-150тыс,а альткоины будут перфомить как последний раз в своей жизни,перед объявленым закручиванием гаек с осени 2025г...Как то так..Плюньте на тот ЕТФ-это больше новостной фон и морковка(кнут)для доверчивых хомячел.
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