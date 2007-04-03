RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3417341834193420
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 25.01.18
Подякував: 310 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:15

vitaxa2006
лично я не отвечаю на ваш вопрос, потому шо не спец и сам не понимаю шо там коится, а по тону (как и по всей крипте всегда) сит двоякая. да есть риски опуститься обратно вниз, но пока больше шансов сильно не упасть, а может и подрасти - всё какабычна зависит от битка, куда он туды и все, может только с не большой задержкой. собственно поэтому тоже хотелось бы услышать мнение по етф фондам...
SAndriy1
думаю на тоне заработали все, кто его не холдит конкретно. тоже чуток продал на вчерашнем подскоке, но я поздно зашёл и недёшево брал, как и всю альту практически :(
только пришло с тг, про акцию их кошелька - надо внести тон и 5нот за каждый тон каждый день до 25мая. у меня тон на битгете и эти засранцы не дают его вывести через сеть тона никуда. подсовывают BSC BEP20 , а по этой сети ни на OKX ни в кошелёк не дойдёт. уверен, шо спецом остановили вывод, так шо не связывайтесь с этими засранцами. у них даже акции по покупке дешёвого юстд только в рублях. из одного в другое вляпался, надо было на бинансе всё выводить-заводить, один хрен везде уже верификацию поврубали...
лайм уже на многих биржах залистили и на битгете - пока цена средняя, практически по такой его брал, а тон ломает брать так дорого, чтобы заработать нот, но был бы лишний фиат или возможность пополнить тоном в акции телеги поучаствовал бы...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7517
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6434 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:04

дж уже неплохо заработал на ноте-хоте продав только 1/5. у него дофига подписчиков и рефералов, а в этих кликалках типа ноткоина, который вже закинчився без мене :( и в хамстер комбате, в котрый влез 3дня взад, самый большой доход приносят "друзья". он молодец - трудяга и умеет организовать аудиторию. кстати, вот новый проект http://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_oN3M8QQjnx - не кликалка, можно поучаствовать = вложений не требует и число приглашений 145 ограничено - видимо только для его рефералов :wink:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7517
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6434 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:31

  vitaxa2006 написав:А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)

Прошу прощения, хрень какую-то пишете. Был мегаприток, потом пару недель несравнимо меньше отток, сейчас опять приток небольшой. Какие темпы, вы о чем?
SAndriy1
 
Повідомлень: 766
З нами з: 17.01.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:35

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)

Прошу прощения, хрень какую-то пишете. Был мегаприток, потом пару недель несравнимо меньше отток, сейчас опять приток небольшой. Какие темпы, вы о чем?

Посмотрите таблицу притоки-оттоки етф за последний месяц.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 25.01.18
Подякував: 310 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:57

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)

Прошу прощения, хрень какую-то пишете. Был мегаприток, потом пару недель несравнимо меньше отток, сейчас опять приток небольшой. Какие темпы, вы о чем?

Посмотрите таблицу притоки-оттоки етф за последний месяц.

смотрю ее каждый день! Я вас не понимаю из вышенаписанного:
1. Каждый день идет отток? То есть притока нет ни в один день? Два месяца подряд? Точно?
2. Вывели половину из того, что завели?
Вы это точно все из таблицы движения капитала по спотовым ETF BTC видите???
Если так, то крипта - скам и нужно расходиться. Перед этим нам всем нужно в убыток продать непосильным трудом ранее купленное)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 766
З нами з: 17.01.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:13

Запрошуємо до обговорення новини

В Україні відбувся перший аукціон із продажу криптовалюти: як зросла ціна лоту

Шановні форумчани, як гадаєте, на кого розраховані ці торги, а також чи матимуть вони перспективу у нас в країні?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6150
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Горячие финские парни ©
Зображення
Прошлая неделя - чистый приток bitcoin ETF 117 млн$. Объем торгов 7.4 млрд$
Зображення
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6118 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:20

  чик написав:этот боковик затрахал... не откупиться не дают па 60 и ниже, ни вверх пойти нормально. зато альту укатывают в ноль, растёть в основном разное г.... вроде рере-меме...
ждёмс, тратить валюту на покупку юстд, чтобы ещё дешевле разной фигни набрать вже не хочу...


Чик-Ваш настрой,флюгер рынка.Маринуют хомяков и варят на медленном огне.А когда доминация прийдет в район 60%,о чем говорил,а уровень страха и жадности при очередном шорт сквизе грохнется на 20-25,то многим понадобится-кому памперс,кому валерьянка,кто то будет продавать(чтоб откупить дешевле и напорит муйни) вот тогда все и развернется.Как красиво укатывают SUI с ARB По СУИ даже процент на стейкинг подняли на Банане-верный признак,что монету шортит сама биржа...но там и разлоки конечно приличные кожен месяц....

  vitaxa2006 написав:А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета?


Не рвите себе душу и не забивайте голову этими ETF...вся эта хрень-натяжка совы на глобус.Вывели-завели...хе-рня все это.По моему мнению,есть два варианта развития событий.
1.Крайне манипулятивный,с акцентом наипать всех...Очень плохой сценарий.Биток чуть потолчется в боковике и летом начнется внезапный рост..До осени можем снова вяло рости с боковиками...Доползем тыш до 85 и обвалимся,вплоть до смены тренда чтоб всех снова вогнать в панику и отчаяние..А если осенью прийдет полноценный кризис и обвалятся фондовые индексы,на пол года поедем в дали далекие на дно...И это будет не типичное поведение биткоина к которому все привыкли и ждут.Мини альтсезон у нас пройдет летом,он будет краток и монеты многие не успеют полноценно отрасти,зато упадут потом еще круче.
2.Сценарий Базовый.Более адекватный и прогнозируемый.Месяца два три будем ходить в широком диапазоне,дно можем увидеть и 40-45-верх 75тыс....Доминация альты будет плавно падать,как и ожидаю...Осенью начнут снижать ставку...Говорят снова включится печатный станок.Получается то с чем боролись последние пару лет-снова пойдет по одному месту-денег будет много.Выборы в Америке,на которых с большой вероятностью победит Трамп(симпатик крипты),если старый дед Бидон вместо себя не выдвинит кандидатуру жены соплядона Обамы-Мишель,такую же никакую,как и ее болван муженек и сам дед Бидон.Всегда в годы американских выборов рынки по статистике ростут,поэтому..надеюсь не позволят устроить шухер в столь знаменательный год..В таком случае,биток может в течении 8-10 месяцев достичь 120-150тыс,а альткоины будут перфомить как последний раз в своей жизни,перед объявленым закручиванием гаек с осени 2025г...Как то так..Плюньте на тот ЕТФ-это больше новостной фон и морковка(кнут)для доверчивых хомячел.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 29.05.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3417341834193420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11419, 11420, 11421
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
114204 254128592
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2024 21:32
jump
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23186103
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 106809
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.