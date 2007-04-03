Додано: Сер 15 тра, 2024 13:12

чик написав: SAndriy1

ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат : - 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись

- 30% опрошенных - в плюсе

- 16% остались +/- с тем же балансом

выделил свой результат хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.

по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала... ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :выделил свой результатхотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...

Мой результат на сегодня +50% к изначальному депо за 15 месяцев. И без торговли был бы результат значительно хуже. Как будет дальше никто не знает. Не хочу раньше времени подводить итоги, но нахрен мне был нужен этот чудо MATIC, который сейчас -10% от цены входа, а NEAR (его я тоже брал, но мог и больше бы) , купленный по 1,2 доллара, сейчас стоит 7!!!!Так по многим. Поддерживаю коллегу, который писал, что ВТС - это хорошо, но хочется иксов побольше. Считаю так же, но сцуко ВТС у меня куплен по средней цене 20000 и дал много больше иксов, чем всякие минусовые или стоящие возле точки входа ADA XRP 1INCH MANA FIL ATOM. Плюс этих монет лишь в частичных фиксациях, которые проводил весной - какие-то деньги они чуть принесли.Но итоги подведем на финише , а пока набираемся терпения!