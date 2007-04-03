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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3418341934203421
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:33

vitaxa2006
Я не специалист, поэтому отвечу как я вижу по рынку ситуацию. Предсказать , что будет завтра, со 100% вероятностью невозможно - поэтому могу так, крупным планом.
Набранные в инвест (долгосрок) позиции собираюсь фиксировать с середины осени этого года до середины весны следующего. План по уровням - выйти в среднем на х3 от суммы входа (большую часть набирал с февраля прошлого года). Что-то уже дало х10, а что-то х0,3.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:58

SAndriy1
ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :
- 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись
- 30% опрошенных - в плюсе
- 16% остались +/- с тем же балансом

выделил свой результат :( хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.
по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...
кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%...
Востаннє редагувалось чик в Сер 15 тра, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:12

  чик написав:SAndriy1
ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :
- 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись
- 30% опрошенных - в плюсе
- 16% остались +/- с тем же балансом

выделил свой результат :( хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.
по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...

Мой результат на сегодня +50% к изначальному депо за 15 месяцев. И без торговли был бы результат значительно хуже. Как будет дальше никто не знает. Не хочу раньше времени подводить итоги, но нахрен мне был нужен этот чудо MATIC, который сейчас -10% от цены входа, а NEAR (его я тоже брал, но мог и больше бы) , купленный по 1,2 доллара, сейчас стоит 7!!!!
Так по многим. Поддерживаю коллегу, который писал, что ВТС - это хорошо, но хочется иксов побольше. Считаю так же, но сцуко ВТС у меня куплен по средней цене 20000 и дал много больше иксов, чем всякие минусовые или стоящие возле точки входа ADA XRP 1INCH MANA FIL ATOM. Плюс этих монет лишь в частичных фиксациях, которые проводил весной - какие-то деньги они чуть принесли.
Но итоги подведем на финише , а пока набираемся терпения!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:57

SAndriy1
от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунуть :? у мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дороже :D окх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно.
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