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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3418341934203421 Додано: Сер 15 тра, 2024 12:33 vitaxa2006

Я не специалист, поэтому отвечу как я вижу по рынку ситуацию. Предсказать , что будет завтра, со 100% вероятностью невозможно - поэтому могу так, крупным планом.

Набранные в инвест (долгосрок) позиции собираюсь фиксировать с середины осени этого года до середины весны следующего. План по уровням - выйти в среднем на х3 от суммы входа (большую часть набирал с февраля прошлого года). Что-то уже дало х10, а что-то х0,3. SAndriy1 Повідомлень: 768 З нами з: 17.01.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 294 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 12:58 SAndriy1

ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат : - 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись

- 30% опрошенных - в плюсе

- 16% остались +/- с тем же балансом

выделил свой результат хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.

по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...

кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%... ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :выделил свой результатхотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%... Востаннє редагувалось чик в Сер 15 тра, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів. чик 1

Повідомлень: 7520 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6436 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 13:12 чик написав: SAndriy1

ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат : - 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись

- 30% опрошенных - в плюсе

- 16% остались +/- с тем же балансом

выделил свой результат хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.

по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала... ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :выделил свой результатхотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...

Мой результат на сегодня +50% к изначальному депо за 15 месяцев. И без торговли был бы результат значительно хуже. Как будет дальше никто не знает. Не хочу раньше времени подводить итоги, но нахрен мне был нужен этот чудо MATIC, который сейчас -10% от цены входа, а NEAR (его я тоже брал, но мог и больше бы) , купленный по 1,2 доллара, сейчас стоит 7!!!!

Так по многим. Поддерживаю коллегу, который писал, что ВТС - это хорошо, но хочется иксов побольше. Считаю так же, но сцуко ВТС у меня куплен по средней цене 20000 и дал много больше иксов, чем всякие минусовые или стоящие возле точки входа ADA XRP 1INCH MANA FIL ATOM. Плюс этих монет лишь в частичных фиксациях, которые проводил весной - какие-то деньги они чуть принесли.

Но итоги подведем на финише , а пока набираемся терпения! Мой результат на сегодня +50% к изначальному депо за 15 месяцев. И без торговли был бы результат значительно хуже. Как будет дальше никто не знает. Не хочу раньше времени подводить итоги, но нахрен мне был нужен этот чудо MATIC, который сейчас -10% от цены входа, а NEAR (его я тоже брал, но мог и больше бы) , купленный по 1,2 доллара, сейчас стоит 7!!!!Так по многим. Поддерживаю коллегу, который писал, что ВТС - это хорошо, но хочется иксов побольше. Считаю так же, но сцуко ВТС у меня куплен по средней цене 20000 и дал много больше иксов, чем всякие минусовые или стоящие возле точки входа ADA XRP 1INCH MANA FIL ATOM. Плюс этих монет лишь в частичных фиксациях, которые проводил весной - какие-то деньги они чуть принесли.Но итоги подведем на финише , а пока набираемся терпения! SAndriy1 Повідомлень: 768 З нами з: 17.01.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 13:57 SAndriy1

от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунуть у мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дороже окх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно. от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунутьу мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дорожеокх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно. чик 1

Повідомлень: 7520 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6436 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3418341934203421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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