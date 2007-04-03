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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 тра, 2024 12:33
vitaxa2006
Я не специалист, поэтому отвечу как я вижу по рынку ситуацию. Предсказать , что будет завтра, со 100% вероятностью невозможно - поэтому могу так, крупным планом.
Набранные в инвест (долгосрок) позиции собираюсь фиксировать с середины осени этого года до середины весны следующего. План по уровням - выйти в среднем на х3 от суммы входа (большую часть набирал с февраля прошлого года). Что-то уже дало х10, а что-то х0,3.
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SAndriy1
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Додано: Сер 15 тра, 2024 12:58
SAndriy1
ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :
- 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись
- 30% опрошенных - в плюсе
- 16% остались +/- с тем же балансом
выделил свой результат
хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.
по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...
кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%...
Востаннє редагувалось чик
в Сер 15 тра, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 13:12
чик написав:SAndriy1
ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :
- 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись
- 30% опрошенных - в плюсе
- 16% остались +/- с тем же балансом
выделил свой результат
хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.
по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...
Мой результат на сегодня +50% к изначальному депо за 15 месяцев. И без торговли был бы результат значительно хуже. Как будет дальше никто не знает. Не хочу раньше времени подводить итоги, но нахрен мне был нужен этот чудо MATIC, который сейчас -10% от цены входа, а NEAR (его я тоже брал, но мог и больше бы) , купленный по 1,2 доллара, сейчас стоит 7!!!!
Так по многим. Поддерживаю коллегу, который писал, что ВТС - это хорошо, но хочется иксов побольше. Считаю так же, но сцуко ВТС у меня куплен по средней цене 20000 и дал много больше иксов, чем всякие минусовые или стоящие возле точки входа ADA XRP 1INCH MANA FIL ATOM. Плюс этих монет лишь в частичных фиксациях, которые проводил весной - какие-то деньги они чуть принесли.
Но итоги подведем на финише , а пока набираемся терпения!
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SAndriy1
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Додано: Сер 15 тра, 2024 13:57
SAndriy1
от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунуть
у мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дороже
окх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно.
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чик
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Додано: Сер 15 тра, 2024 16:32
чик написав:SAndriy1
от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунуть
у мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дороже
окх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно.
Дык, у меня 50 монет: 10 выросли здорово, треть этой части продал в х3, остались бесплатные монеты, солану продал всю под ноль (последнюю часть х10); 20 рядом с точкой входа, по некоторым на подскоке фиксировался, копейку заработал; а 20 в просадке, и что обидно - можно было х1,5-2 фиксануть. А потом сидишь и смотришь как та же SUI вернулась туда, где покупал!
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SAndriy1
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Додано: Сер 15 тра, 2024 16:36
чик написав:
кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%...
Вы на этой бирже наверное недавно...Она уже давно вместо хороших % по стейкингу показывает средний палец своим пользователям,хотя еще прошлым летом-в начале осени, была одним из лучших бирж по стейкингу,сравнимом с Бананс и даже по топ монетам превосходя ее..Сейчас же..Я вывел оттуда 70% всего что там держал,потому что все обнулили практически,оставив лишь предложения непосредственно от блокчейнов.Вы монеты стейкаете в сам блокчейн...а если они кратковременно и открывают какой то стейкинг по определенной монете,с космическими %-это как правило указка на шорт данной монеты,в которую биржа сама и заходит,привлекая таким образом финансирование у долгосрочных холдеров.Да и биржа мягко говоря-не совсем адекватная,любящая банить аккаунты пользователям на ровном месте..
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osafly
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Додано: Сер 15 тра, 2024 17:41
osafly
только пару дней как зарегился. спс - бум иметь ввиду... просто посмотрел сколько давали по фиксстейнингу по некоторым монетам на 2-3-4месяца, таких ставок не видел на битгете по ним. банан не мониторю - у меня там мало. на какую биржу посоветуете потихоньку переезжать - всё же на бинансе ? всё шо советуют русские трейдеры явно выгодно им, хотя бингс вроде норм, но оч внешне похожа на битгет. по моему там одни корни...SAndriy1
мы видимо разные периоды сравниваем. вы за полтора года, а я за последние полгода и поэтому расхождения в доходах - не ?
дж сегодня грозился :
Как только закреп над 63000 произойдет или мощно начнем пробивать этот уровень на сильных растущих свечах - буду заходить в уверенный лонг. Ну а пока...по битку жду.
вроде пробили нормально, теперь ждёт закрепа
хитрюга ещё та...
бинанс закрыл мне возможность покупок юстд через р2р без всяких объяснений, а на других биржах дороже продают и + потом комисс за перекидку, а через обменник нема возможности. хрень какая то...
хорошо плывём, если бум падать думаю на 10% где то...
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чик
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