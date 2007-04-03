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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3418341934203421 Додано: Сер 15 тра, 2024 12:33 vitaxa2006

Я не специалист, поэтому отвечу как я вижу по рынку ситуацию. Предсказать , что будет завтра, со 100% вероятностью невозможно - поэтому могу так, крупным планом.

Набранные в инвест (долгосрок) позиции собираюсь фиксировать с середины осени этого года до середины весны следующего. План по уровням - выйти в среднем на х3 от суммы входа (большую часть набирал с февраля прошлого года). Что-то уже дало х10, а что-то х0,3. SAndriy1 Повідомлень: 769 З нами з: 17.01.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 295 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 12:58 SAndriy1

ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат : - 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись

- 30% опрошенных - в плюсе

- 16% остались +/- с тем же балансом

выделил свой результат хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.

по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...

кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%... ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :выделил свой результатхотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%... Востаннє редагувалось чик в Сер 15 тра, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів. чик 1

Повідомлень: 7521 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6437 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 13:12 чик написав: SAndriy1

ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат : - 54% опрошенных - в минусе, среди которых большинство - в значительном минусе, слили бОльшую часть депозита или ликвиднулись

- 30% опрошенных - в плюсе

- 16% остались +/- с тем же балансом

выделил свой результат хотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.

по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала... ну молодца, дж проводил опрос из 1000 ответов результат :выделил свой результатхотя в минус не торговал, видимо из за переоценки активов альты и шо то выводил с битгета на другие биржы.по тапалке "хамстер комбат" ложная тревога - заработала...

Мой результат на сегодня +50% к изначальному депо за 15 месяцев. И без торговли был бы результат значительно хуже. Как будет дальше никто не знает. Не хочу раньше времени подводить итоги, но нахрен мне был нужен этот чудо MATIC, который сейчас -10% от цены входа, а NEAR (его я тоже брал, но мог и больше бы) , купленный по 1,2 доллара, сейчас стоит 7!!!!

Так по многим. Поддерживаю коллегу, который писал, что ВТС - это хорошо, но хочется иксов побольше. Считаю так же, но сцуко ВТС у меня куплен по средней цене 20000 и дал много больше иксов, чем всякие минусовые или стоящие возле точки входа ADA XRP 1INCH MANA FIL ATOM. Плюс этих монет лишь в частичных фиксациях, которые проводил весной - какие-то деньги они чуть принесли.

Но итоги подведем на финише , а пока набираемся терпения! Мой результат на сегодня +50% к изначальному депо за 15 месяцев. И без торговли был бы результат значительно хуже. Как будет дальше никто не знает. Не хочу раньше времени подводить итоги, но нахрен мне был нужен этот чудо MATIC, который сейчас -10% от цены входа, а NEAR (его я тоже брал, но мог и больше бы) , купленный по 1,2 доллара, сейчас стоит 7!!!!Так по многим. Поддерживаю коллегу, который писал, что ВТС - это хорошо, но хочется иксов побольше. Считаю так же, но сцуко ВТС у меня куплен по средней цене 20000 и дал много больше иксов, чем всякие минусовые или стоящие возле точки входа ADA XRP 1INCH MANA FIL ATOM. Плюс этих монет лишь в частичных фиксациях, которые проводил весной - какие-то деньги они чуть принесли.Но итоги подведем на финише , а пока набираемся терпения! SAndriy1 Повідомлень: 769 З нами з: 17.01.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 13:57 SAndriy1

от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунуть у мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дороже окх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно. от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунутьу мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дорожеокх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно. чик 1

Повідомлень: 7521 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6437 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 16:32 чик написав: SAndriy1

от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунуть у мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дороже окх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно. от такого же понабрал, только штук 15-20 наименований и все или в минусе или опускались значительно ниже, а вот с плюсовыми не осенило и неар не брал. остаётся только ждать, по мелочи могу прикупить до 1000 юстд, но пока не вижу во шо их всунутьу мну две основные ошибки : 1. распыляю средства без кропотливого анализа 2. не соблюдаю риски т.е. не оставляю баланса между вложенным и свободным юстд, ну и 3 не фиксируюсь по мелочам, на некоторых альтах типа рипл и т.д. мог копеечку заработать, но меня несёт - гулять так на фсе, а фиксить альту минимум в 2раза дорожеокх молодцы, постоянно мониторят еарн и блин там были такие % по фиксстейкингу, шо меня жаба теперь будет давить долго... остались только двойные инвестиции под хороший %, но это рискованно.

Дык, у меня 50 монет: 10 выросли здорово, треть этой части продал в х3, остались бесплатные монеты, солану продал всю под ноль (последнюю часть х10); 20 рядом с точкой входа, по некоторым на подскоке фиксировался, копейку заработал; а 20 в просадке, и что обидно - можно было х1,5-2 фиксануть. А потом сидишь и смотришь как та же SUI вернулась туда, где покупал! Дык, у меня 50 монет: 10 выросли здорово, треть этой части продал в х3, остались бесплатные монеты, солану продал всю под ноль (последнюю часть х10); 20 рядом с точкой входа, по некоторым на подскоке фиксировался, копейку заработал; а 20 в просадке, и что обидно - можно было х1,5-2 фиксануть. А потом сидишь и смотришь как та же SUI вернулась туда, где покупал! SAndriy1 Повідомлень: 769 З нами з: 17.01.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 16:36 чик написав: кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%... кстати, если одни биржы удерживают клиентов не давая выводить активы, то на той же OKX дают по стейкингу классные %. правда большинство фиксированных предложений, которые меня интересовали уже распродано, а по тону простой гибкий 150%, уже 185%...



Вы на этой бирже наверное недавно...Она уже давно вместо хороших % по стейкингу показывает средний палец своим пользователям,хотя еще прошлым летом-в начале осени, была одним из лучших бирж по стейкингу,сравнимом с Бананс и даже по топ монетам превосходя ее..Сейчас же..Я вывел оттуда 70% всего что там держал,потому что все обнулили практически,оставив лишь предложения непосредственно от блокчейнов.Вы монеты стейкаете в сам блокчейн...а если они кратковременно и открывают какой то стейкинг по определенной монете,с космическими %-это как правило указка на шорт данной монеты,в которую биржа сама и заходит,привлекая таким образом финансирование у долгосрочных холдеров.Да и биржа мягко говоря-не совсем адекватная,любящая банить аккаунты пользователям на ровном месте.. Вы на этой бирже наверное недавно...Она уже давно вместо хороших % по стейкингу показывает средний палец своим пользователям,хотя еще прошлым летом-в начале осени, была одним из лучших бирж по стейкингу,сравнимом с Бананс и даже по топ монетам превосходя ее..Сейчас же..Я вывел оттуда 70% всего что там держал,потому что все обнулили практически,оставив лишь предложения непосредственно от блокчейнов.Вы монеты стейкаете в сам блокчейн...а если они кратковременно и открывают какой то стейкинг по определенной монете,с космическими %-это как правило указка на шорт данной монеты,в которую биржа сама и заходит,привлекая таким образом финансирование у долгосрочных холдеров.Да и биржа мягко говоря-не совсем адекватная,любящая банить аккаунты пользователям на ровном месте.. osafly

Повідомлень: 1653 З нами з: 29.05.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 521 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 17:41 osafly

только пару дней как зарегился. спс - бум иметь ввиду... просто посмотрел сколько давали по фиксстейнингу по некоторым монетам на 2-3-4месяца, таких ставок не видел на битгете по ним. банан не мониторю - у меня там мало. на какую биржу посоветуете потихоньку переезжать - всё же на бинансе ? всё шо советуют русские трейдеры явно выгодно им, хотя бингс вроде норм, но оч внешне похожа на битгет. по моему там одни корни...

SAndriy1

мы видимо разные периоды сравниваем. вы за полтора года, а я за последние полгода и поэтому расхождения в доходах - не ?



дж сегодня грозился : Как только закреп над 63000 произойдет или мощно начнем пробивать этот уровень на сильных растущих свечах - буду заходить в уверенный лонг. Ну а пока...по битку жду. Ух, вот это мощно! Биткоин демонстрирует силу и уровень в 63000, наконец-то, снесён. Вчера писал, что буду ждать или закреп над 63000 или мощные растущие свечи (как сейчас) и только тогда буду рассматривать лонг. Ну что ж, нужно следовать своей аналитике, поэтому начиная от 64800 и вплоть до 63500 я готов брать лонг (по 64800 уже купил). Стоп понятен - под 60000. Цель - зона 71000-73000 (хотя промежуточное сопротивление будет в зоне 67000-69000).

Хотелось бы увидеть небольшой откат, который как раз бы дал добрать позицию, после чего уже пробой 65000 с дальнейшим быстрым приходом к 67000-69000.

бинанс закрыл мне возможность покупок юстд через р2р без всяких объяснений, а на других биржах дороже продают и + потом комисс за перекидку, а через обменник нема возможности. хрень какая то...

хорошо плывём, если бум падать думаю на 10% где то... только пару дней как зарегился. спс - бум иметь ввиду... просто посмотрел сколько давали по фиксстейнингу по некоторым монетам на 2-3-4месяца, таких ставок не видел на битгете по ним. банан не мониторю - у меня там мало. на какую биржу посоветуете потихоньку переезжать - всё же на бинансе ? всё шо советуют русские трейдеры явно выгодно им, хотя бингс вроде норм, но оч внешне похожа на битгет. по моему там одни корни...мы видимо разные периоды сравниваем. вы за полтора года, а я за последние полгода и поэтому расхождения в доходах - не ?дж сегодня грозился :бинанс закрыл мне возможность покупок юстд через р2р без всяких объяснений, а на других биржах дороже продают и + потом комисс за перекидку, а через обменник нема возможности. хрень какая то...хорошо плывём, если бум падать думаю на 10% где то... чик 1

Повідомлень: 7521 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6437 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 тра, 2024 18:54 чик написав: только пару дней как зарегился. спс - бум иметь ввиду... просто посмотрел сколько давали по фиксстейнингу по некоторым монетам на 2-3-4месяца, таких ставок не видел на битгете по ним. банан не мониторю - у меня там мало. на какую биржу посоветуете потихоньку переезжать - всё же на бинансе ? всё шо советуют русские трейдеры явно выгодно им, хотя бингс вроде норм, но оч внешне похожа на битгет. по моему там одни корни... только пару дней как зарегился. спс - бум иметь ввиду... просто посмотрел сколько давали по фиксстейнингу по некоторым монетам на 2-3-4месяца, таких ставок не видел на битгете по ним. банан не мониторю - у меня там мало. на какую биржу посоветуете потихоньку переезжать - всё же на бинансе ? всё шо советуют русские трейдеры явно выгодно им, хотя бингс вроде норм, но оч внешне похожа на битгет. по моему там одни корни...



Русских трейдеров и просто руских,весь адекватный цивилизованный мир уже послал нах.. отовсюду откуда можно.Исключение в этом как раз таки тот же Бингс,да Байбит(рассадник и резервация для русских-пока не трогают) Бингс пишут что мало ликвидности и многие монеты невозможно почему то вывести(часто закрывают вывод выборочно) Акк на ОКХ с 2018г...Биржа в целом неплохая,но в один момент-взяли и заблочили аккаунт..на ровном месте.Не буду вдаваться в подробности,но разлочили не благодаря,а наверное вопреки...Причем блоканули вообще ни за что,не было ни ввводов,ни выводов даже за последние месяцы(в прошлом году)...Ситуация в Украине-располагает к тому,что это может случиться в любой момент и с каждым на любой площадке.Я уже писал почему,в сообщениях о леджерах.И стейкикнг на падающем рынке,там был крутой,Near по 17-30%, Flow-12-17%,Atom 16-30%, KSM 11-18%, Mina 8-14% и много других монет на равне с Бинанс...а сейчас-хер! Там не стоит держать больших сумм и либо просто спекулятивные краткосрочные активы,либо то что не дает стейкинга нигде(либо он везде минимальный) есть и такие монеты. Надежных бирж для стран бывшего СССР нет нигде...а для русских и украинцев-тем более.

А вообще,нужно все просто дробить- ОКX-Бинанс-Байбит(основа) Хуоби-Гейт.ио-Кукоин(запасной минимальный вариант) Бингс-возможно,не пробовал.Но скоро и ее раком поставят(верификация пользователей) Американские биржи Кракен,Коинбейс-ни в коем разе(если не было проблем-могут возникнуть в любой момент..именно для наших пользователей) Русских трейдеров и просто руских,весь адекватный цивилизованный мир уже послал нах.. отовсюду откуда можно.Исключение в этом как раз таки тот же Бингс,да Байбит(рассадник и резервация для русских-пока не трогают) Бингс пишут что мало ликвидности и многие монеты невозможно почему то вывести(часто закрывают вывод выборочно) Акк на ОКХ с 2018г...Биржа в целом неплохая,но в один момент-взяли и заблочили аккаунт..на ровном месте.Не буду вдаваться в подробности,но разлочили не благодаря,а наверное вопреки...Причем блоканули вообще ни за что,не было ни ввводов,ни выводов даже за последние месяцы(в прошлом году)...Ситуация в Украине-располагает к тому,что это может случиться в любой момент и с каждым на любой площадке.Я уже писал почему,в сообщениях о леджерах.И стейкикнг на падающем рынке,там был крутой,Near по 17-30%, Flow-12-17%,Atom 16-30%, KSM 11-18%, Mina 8-14% и много других монет на равне с Бинанс...а сейчас-хер! Там не стоит держать больших сумм и либо просто спекулятивные краткосрочные активы,либо то что не дает стейкинга нигде(либо он везде минимальный) есть и такие монеты. Надежных бирж для стран бывшего СССР нет нигде...а для русских и украинцев-тем более.А вообще,нужно все просто дробить- ОКX-Бинанс-Байбит(основа) Хуоби-Гейт.ио-Кукоин(запасной минимальный вариант) Бингс-возможно,не пробовал.Но скоро и ее раком поставят(верификация пользователей) Американские биржи Кракен,Коинбейс-ни в коем разе(если не было проблем-могут возникнуть в любой момент..именно для наших пользователей) osafly

Повідомлень: 1653 З нами з: 29.05.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 521 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3418341934203421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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