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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 тра, 2024 22:46
osafly
так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...
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