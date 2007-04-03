osafly
так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 тра, 2024 22:46
osafly
так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...
Додано: Чет 16 тра, 2024 00:34
shpatel Ответ от руководства Ledger пришёл через неделю: "Как я понимаю ваш адрес Ethereum при получении токенов CEL меняется незначительно (меняются буквы с маленьких на большие).
В данной ситуации это нормально так как адреса Ethereum не чувствительны к регистру и при смене размера букв, ничего не будет меняться и адрес будет тем же.
Подробнее вы можете почитать тут (пока только на английском)".
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:33
Чик-их не разобрали.Их биржа отключила сама...Прошлой осенью еще..Продано пишут-то лохотрон.Они похерили и отключили весь нормальный стейкинг который у них был как раз перед ростом рынка...Дурных нема насыпать альту,когда та растет...Но спустя время сделали у себя возможность отправлять напрямую монеты в сами блокчейны,такие как DOT,NEAR,KSM,EGLD,TIA,ATOM,APT,SUI и т.д-но сроки забрать потом из блокчейна,от 1 дня до 30!!! И то наверное сделали потому,что люди стали оттуда активы выводить...
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