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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3419342034213422
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 22:46

osafly
так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 00:34

shpatel Ответ от руководства Ledger пришёл через неделю: "Как я понимаю ваш адрес Ethereum при получении токенов CEL меняется незначительно (меняются буквы с маленьких на большие).
В данной ситуации это нормально так как адреса Ethereum не чувствительны к регистру и при смене размера букв, ничего не будет меняться и адрес будет тем же.
Подробнее вы можете почитать тут (пока только на английском)".
https://support.ledger.com/hc/en-us/art ... pport=true
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:33

  чик написав:osafly
так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...

Чик-их не разобрали.Их биржа отключила сама...Прошлой осенью еще..Продано пишут-то лохотрон.Они похерили и отключили весь нормальный стейкинг который у них был как раз перед ростом рынка...Дурных нема насыпать альту,когда та растет...Но спустя время сделали у себя возможность отправлять напрямую монеты в сами блокчейны,такие как DOT,NEAR,KSM,EGLD,TIA,ATOM,APT,SUI и т.д-но сроки забрать потом из блокчейна,от 1 дня до 30!!! И то наверное сделали потому,что люди стали оттуда активы выводить...
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Решил тоже в BLUM поиграться, может что-то в будущем капнет.
Если кому инвайт надо:
http://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_7SD0FtrTw3
smovch
 
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