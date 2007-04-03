Додано: Пон 20 тра, 2024 17:20

ihorkyiv написав: Восени 2021 року за $18600 придбано 14 альткоінів, станом на листопад 2023 року їхня загальна вартість складала $6500, а наразі - близько $9000. Ось така дурня, малята. Залишається радіти за інших. ) Восени 2021 року за $18600 придбано 14 альткоінів, станом на листопад 2023 року їхня загальна вартість складала $6500, а наразі - близько $9000. Ось така дурня, малята. Залишається радіти за інших. )

ihorkyiv,Вы не завидуйте и не жалейте...Я в телеге подписан на канал,там отслеживаются самые удачные свинги "китовых" кошельков..Там чуваки за пару дней делают сотни тысяч баксов на мемах построенных на Solana.Так и читаешь-кошелек такой то-обменял несколько тысяч сол на несколько миллионов какой то там муйни,о который никто не слышал...буквально через несколько дней-он это дело сливает-заработок 180К,220К...по разному бывает.Вы бы все равно это не купили...никогда.Никто из нас бы не купил..Потому что там такой мусор и знать о нем...это либо инсайды,либо просто безбашенно первыми успевают вскочить в первый вагон,выкупая по нескольку десятков % всей эмиссии токенов...Мемы на Солане-это ж тренд сейчас,типа НФТ на прошлой бычке...А сколько мемных проектов деньги в Солане собирают и "разработчики" тупо с ними исчезают...Стейкинг Вам должен был за это время весьма хорошо "подсластить пилюлю" Если не распределяли в нем-очень-очень зря. Держите и не поддавайтесь панике,будет Вам по итогу Х2-3 как минимум от изначально вложенного,если додержите как нужно и не сольете раньше времени...