osafly
так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 тра, 2024 22:46
osafly
так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...
Додано: Чет 16 тра, 2024 00:34
shpatel Ответ от руководства Ledger пришёл через неделю: "Как я понимаю ваш адрес Ethereum при получении токенов CEL меняется незначительно (меняются буквы с маленьких на большие).
В данной ситуации это нормально так как адреса Ethereum не чувствительны к регистру и при смене размера букв, ничего не будет меняться и адрес будет тем же.
Подробнее вы можете почитать тут (пока только на английском)".
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:33
Чик-их не разобрали.Их биржа отключила сама...Прошлой осенью еще..Продано пишут-то лохотрон.Они похерили и отключили весь нормальный стейкинг который у них был как раз перед ростом рынка...Дурных нема насыпать альту,когда та растет...Но спустя время сделали у себя возможность отправлять напрямую монеты в сами блокчейны,такие как DOT,NEAR,KSM,EGLD,TIA,ATOM,APT,SUI и т.д-но сроки забрать потом из блокчейна,от 1 дня до 30!!! И то наверное сделали потому,что люди стали оттуда активы выводить...
Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:09
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Решил тоже в BLUM поиграться, может что-то в будущем капнет.
Если кому инвайт надо:
Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:05
Eric Balchunas: Приток капитала в Bitcoin ETF в мае уже полностью компенсировал все апрельские оттоки средств.
✔ На балансе BlackRock 276,190 BTC (18 млрд.$) – ishares
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:05
Власник криптовалюти лише за добу заробив $ 2,2 млн на маловідомому цифровому токені
Як колись казала моя теща: "До чужого берега - кораблі та балкер, а до нашого - лайно та палки". Восени 2021 року за $18600 придбано 14 альткоінів, станом на листопад 2023 року їхня загальна вартість складала $6500, а наразі - близько $9000. Ось така дурня, малята. Залишається радіти за інших. )
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:20
ihorkyiv,Вы не завидуйте и не жалейте...Я в телеге подписан на канал,там отслеживаются самые удачные свинги "китовых" кошельков..Там чуваки за пару дней делают сотни тысяч баксов на мемах построенных на Solana.Так и читаешь-кошелек такой то-обменял несколько тысяч сол на несколько миллионов какой то там муйни,о который никто не слышал...буквально через несколько дней-он это дело сливает-заработок 180К,220К...по разному бывает.Вы бы все равно это не купили...никогда.Никто из нас бы не купил..Потому что там такой мусор и знать о нем...это либо инсайды,либо просто безбашенно первыми успевают вскочить в первый вагон,выкупая по нескольку десятков % всей эмиссии токенов...Мемы на Солане-это ж тренд сейчас,типа НФТ на прошлой бычке...А сколько мемных проектов деньги в Солане собирают и "разработчики" тупо с ними исчезают...
Стейкинг Вам должен был за это время весьма хорошо "подсластить пилюлю" Если не распределяли в нем-очень-очень зря. Держите и не поддавайтесь панике,будет Вам по итогу Х2-3 как минимум от изначально вложенного,если додержите как нужно и не сольете раньше времени...
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