shpatel Ответ от руководства Ledger пришёл через неделю: "Как я понимаю ваш адрес Ethereum при получении токенов CEL меняется незначительно (меняются буквы с маленьких на большие). В данной ситуации это нормально так как адреса Ethereum не чувствительны к регистру и при смене размера букв, ничего не будет меняться и адрес будет тем же. Подробнее вы можете почитать тут (пока только на английском)". https://support.ledger.com/hc/en-us/art ... pport=true
чик написав:osafly так и я о том же, те ставки были фиксированные, но их уже нет - разобрали, а в гибкие нет смысла...
Чик-их не разобрали.Их биржа отключила сама...Прошлой осенью еще..Продано пишут-то лохотрон.Они похерили и отключили весь нормальный стейкинг который у них был как раз перед ростом рынка...Дурных нема насыпать альту,когда та растет...Но спустя время сделали у себя возможность отправлять напрямую монеты в сами блокчейны,такие как DOT,NEAR,KSM,EGLD,TIA,ATOM,APT,SUI и т.д-но сроки забрать потом из блокчейна,от 1 дня до 30!!! И то наверное сделали потому,что люди стали оттуда активы выводить...
vitaxa2006 написав:А еще, коллеги, я как-то пару недель назад спрашивал уже тут, но еще раз спрошу: сейчас каждый день идет отток средств из етф, уже 2 месяца подряд. Походу уже вывели половину из того, что завели на пампе с 10 января по 13 марта. До конца лета такими темпами выведут обратно все, что завели. Ваше мнение, как это повлияет на цену битка к концу лета? Типа цена вернется на уровень до начала пампа етф до 10 января? Там было около 35-40к. Я не силен в экономическом анализе, поэтому интересует мнение специалистов. Спасибо)
Eric Balchunas: Приток капитала в Bitcoin ETF в мае уже полностью компенсировал все апрельские оттоки средств.
✔ На балансе BlackRock 276,190 BTC (18 млрд.$) – ishares
Власник криптовалюти лише за добу заробив $ 2,2 млн на маловідомому цифровому токені https://internetua.com/vlasnik-kriptova ... omu-tokeni "У травні фахівці Lookonchain розповіли, як інвестор за два місяці перетворив 60 SOL (~$ 8700) на $ 1,26 млн на HAMMY. У квітні вони виявили трейдера, який за кілька місяців заробив на торгівлі мем-токенами понад $ 26 млн. Інший користувач отримав прибуток у $ 1,5 млн на семи монетах" Таланить же людям !!! Як колись казала моя теща: "До чужого берега - кораблі та балкер, а до нашого - лайно та палки". Восени 2021 року за $18600 придбано 14 альткоінів, станом на листопад 2023 року їхня загальна вартість складала $6500, а наразі - близько $9000. Ось така дурня, малята. Залишається радіти за інших. )
ihorkyiv,Вы не завидуйте и не жалейте...Я в телеге подписан на канал,там отслеживаются самые удачные свинги "китовых" кошельков..Там чуваки за пару дней делают сотни тысяч баксов на мемах построенных на Solana.Так и читаешь-кошелек такой то-обменял несколько тысяч сол на несколько миллионов какой то там муйни,о который никто не слышал...буквально через несколько дней-он это дело сливает-заработок 180К,220К...по разному бывает.Вы бы все равно это не купили...никогда.Никто из нас бы не купил..Потому что там такой мусор и знать о нем...это либо инсайды,либо просто безбашенно первыми успевают вскочить в первый вагон,выкупая по нескольку десятков % всей эмиссии токенов...Мемы на Солане-это ж тренд сейчас,типа НФТ на прошлой бычке...А сколько мемных проектов деньги в Солане собирают и "разработчики" тупо с ними исчезают...
ihorkyiv написав: Восени 2021 року за $18600 придбано 14 альткоінів, станом на листопад 2023 року їхня загальна вартість складала $6500, а наразі - близько $9000. Ось така дурня, малята. Залишається радіти за інших. )
Стейкинг Вам должен был за это время весьма хорошо "подсластить пилюлю" Если не распределяли в нем-очень-очень зря. Держите и не поддавайтесь панике,будет Вам по итогу Х2-3 как минимум от изначально вложенного,если додержите как нужно и не сольете раньше времени...
ihorkyiv написав:Власник криптовалюти лише за добу заробив $ 2,2 млн на маловідомому цифровому токені https://internetua.com/vlasnik-kriptova ... omu-tokeni "У травні фахівці Lookonchain розповіли, як інвестор за два місяці перетворив 60 SOL (~$ 8700) на $ 1,26 млн на HAMMY. У квітні вони виявили трейдера, який за кілька місяців заробив на торгівлі мем-токенами понад $ 26 млн. Інший користувач отримав прибуток у $ 1,5 млн на семи монетах" Таланить же людям !!! Як колись казала моя теща: "До чужого берега - кораблі та балкер, а до нашого - лайно та палки". Восени 2021 року за $18600 придбано 14 альткоінів, станом на листопад 2023 року їхня загальна вартість складала $6500, а наразі - близько $9000. Ось така дурня, малята. Залишається радіти за інших. )
Сьогодні ситауція вже виглядяє краще - зачекайте ще , залишилося півроку-рік до справжнього задоволення)))
osafly написав:ihorkyiv,Вы не завидуйте и не жалейте...Я в телеге подписан на канал,там отслеживаются самые удачные свинги "китовых" кошельков..Там чуваки за пару дней делают сотни тысяч баксов на мемах построенных на Solana.Так и читаешь-кошелек такой то-обменял несколько тысяч сол на несколько миллионов какой то там муйни,о который никто не слышал...буквально через несколько дней-он это дело сливает-заработок 180К,220К...по разному бывает.Вы бы все равно это не купили...никогда.Никто из нас бы не купил..Потому что там такой мусор и знать о нем...это либо инсайды,либо просто безбашенно первыми успевают вскочить в первый вагон,выкупая по нескольку десятков % всей эмиссии токенов...Мемы на Солане-это ж тренд сейчас,типа НФТ на прошлой бычке...А сколько мемных проектов деньги в Солане собирают и "разработчики" тупо с ними исчезают...
ihorkyiv написав: Восени 2021 року за $18600 придбано 14 альткоінів, станом на листопад 2023 року їхня загальна вартість складала $6500, а наразі - близько $9000. Ось така дурня, малята. Залишається радіти за інших. )
Стейкинг Вам должен был за это время весьма хорошо "подсластить пилюлю" Если не распределяли в нем-очень-очень зря. Держите и не поддавайтесь панике,будет Вам по итогу Х2-3 как минимум от изначально вложенного,если додержите как нужно и не сольете раньше времени...
Спасибо, что поддерживаете - это очень важно для многих людей! Обычно нет времени, но на прошлых выходных выдался час свободный и решил почитать новости крипты - я чуть эфир не продал, хорошо что вовремя прервал свое чтение. Много негатива, вытряхивают народ в минус, рисуют перспективы перезахода ниже и выгоднее. А это верный знак, что до развязки ждать осталось недолго. Часть эфира сегодня утром продалось по 3700, а чуть же не продал в воскресенье по 3100