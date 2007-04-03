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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3420342134223423
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 08:10

  SAndriy1 написав:Часть эфира сегодня утром продалось по 3700, а чуть же не продал в воскресенье по 3100 :mrgreen:

забыл, с эфиром тоже рано - часть па 3600, которую брал ниже 3т. и согласен, читать этих негативных придурков себе в убыток, бо биток ставил сначала па 71200...
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