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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2024 08:10
SAndriy1 написав:
Часть эфира сегодня утром продалось по 3700, а чуть же не продал в воскресенье по 3100
забыл, с эфиром тоже рано - часть па 3600, которую брал ниже 3т. и согласен, читать этих негативных придурков себе в убыток, бо биток ставил сначала па 71200...
жабка давит, шо солянку не подобрал па 120 - думал там ордерок стоит, бо стояли ордера до 40, но видимо по отменял и другого барахла набрал.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:15
osafly Дякую за допис. Плюсанув. Я опинився у незвичайній ситуації та потребую консультацій і порад від вас та інших компетентних форумчан. На днях планую на цій гілці звернутися до шановного загалу з конкретикою.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:50
vitaxa2006
Очень интересует ваше ощущение сейчас (как маркер рыночных настроений) : хочется продать свои ВТС +3000 баксов на штуке или нет?
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SAndriy1
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:59
SAndriy1 написав:vitaxa2006
Очень интересует ваше ощущение сейчас (как маркер рыночных настроений) : хочется продать свои ВТС +3000 баксов на штуке или нет?
Сегодня все продал, все 1,5 ВТС. По 71000. Когда цена входа около 20к, тогда другие ощущения сейчас, чем, когда цена входа 68500. Мое личное мнение, с которым многие не согласятся. Всем желаю выйти в плюс со всех своих монет, в какие-бы вы не залезли.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:22
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:vitaxa2006
Очень интересует ваше ощущение сейчас (как маркер рыночных настроений) : хочется продать свои ВТС +3000 баксов на штуке или нет?
Сегодня все продал, все 1,5 ВТС. По 71000. Когда цена входа около 20к, тогда другие ощущения сейчас, чем, когда цена входа 68500. Мое личное мнение, с которым многие не согласятся. Всем желаю выйти в плюс со всех своих монет, в какие-бы вы не залезли.
Я вас искренне поздравляю!
Невозможно натянуть на себя чужую шкуру, но я бы на вашем месте поступил также! Да, я бы не продал в ноль полгода назад. Но сейчас поступил бы так же!
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