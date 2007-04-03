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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3420342134223423
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 08:10

  SAndriy1 написав:Часть эфира сегодня утром продалось по 3700, а чуть же не продал в воскресенье по 3100 :mrgreen:

забыл, с эфиром тоже рано - часть па 3600, которую брал ниже 3т. и согласен, читать этих негативных придурков себе в убыток, бо биток ставил сначала па 71200...
жабка давит, шо солянку не подобрал па 120 - думал там ордерок стоит, бо стояли ордера до 40, но видимо по отменял и другого барахла набрал.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:15

osafly Дякую за допис. Плюсанув. Я опинився у незвичайній ситуації та потребую консультацій і порад від вас та інших компетентних форумчан. На днях планую на цій гілці звернутися до шановного загалу з конкретикою.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:50

vitaxa2006
Очень интересует ваше ощущение сейчас (как маркер рыночных настроений) : хочется продать свои ВТС +3000 баксов на штуке или нет?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:59

  SAndriy1 написав:vitaxa2006
Очень интересует ваше ощущение сейчас (как маркер рыночных настроений) : хочется продать свои ВТС +3000 баксов на штуке или нет?

Сегодня все продал, все 1,5 ВТС. По 71000. Когда цена входа около 20к, тогда другие ощущения сейчас, чем, когда цена входа 68500. Мое личное мнение, с которым многие не согласятся. Всем желаю выйти в плюс со всех своих монет, в какие-бы вы не залезли.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:22

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:vitaxa2006
Очень интересует ваше ощущение сейчас (как маркер рыночных настроений) : хочется продать свои ВТС +3000 баксов на штуке или нет?

Сегодня все продал, все 1,5 ВТС. По 71000. Когда цена входа около 20к, тогда другие ощущения сейчас, чем, когда цена входа 68500. Мое личное мнение, с которым многие не согласятся. Всем желаю выйти в плюс со всех своих монет, в какие-бы вы не залезли.

Я вас искренне поздравляю!
Невозможно натянуть на себя чужую шкуру, но я бы на вашем месте поступил также! Да, я бы не продал в ноль полгода назад. Но сейчас поступил бы так же!
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:30

  vitaxa2006 написав:Сегодня все продал, все 1,5 ВТС. По 71000. Когда цена входа около 20к, тогда другие ощущения сейчас, чем, когда цена входа 68500.

Умное решение.Плюсую...Была очень стремная точка входа...Вы выпутались в + Ждите теперь терпеливо когда мы нырнем тыщ на 50 и ниже...Думаю еще увидим до осени эти цены.Там можно будет входить снова,если Вы торгуете исключительно биток. Думаю до конца мая еще порастем...Интересно будет наблюдать 30-31 числа что будет с рынком...ЕТФ вроде в Англии начнут торговаться-новости по Эфиру...там будет развилка-либо дальше вверх,либо летом до низу обновлять локальные лои

А я не продал ничего.Я хомяк-покуист,курю бамбук и только добираю понемногу "укрепляя" позиции :lol:
Кстати восходящий канал по доминации битка график BTC.D сегодня пробили вниз,выпав из него(за полтора года ползучего подъема)..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 21:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сегодня кстати эта еханая ОКХ-выбросила со стейкинга всю мою MiNA раньше срока,разорвав "сделки" Типа-забирай и катись к .... Последнее,что еще оставалось с % от самой биржи непосредственно.Это точно к альсезону :D Они хитрож...пые до невозможности-готовы платить лишь на падающем рынке и падающих альтах..Кстати,биржевая ставка финансирования по USDT,сегодня скаканула в два раза на Банане..Так всегда происходит на растущем рынке..Меньше сейчас конечно,чем было в феврале-марте,но больше чем последний месяц..А Тезер продолжают печатать ударными ,миллиардными темпами...Все это указывает на косвенный позитив.

vitaxa2006-продавали все так же.....
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 22:22

  osafly написав:нырнем тыщ на 50 и ниже..

сит конечно интересная - такая развилка, думаю на откуп па 50 мало кто рассчитывает. пошли на прибыль в альты. ташник :
Еще добавлю про триггерные уровни, которые локально все решат:
У Биткоина это многострадальный 70100, смотреть на старших тф (день/неделя).
Будет закреп выше - обновит АТН, не смогут закрепиться выше - будет новый откат.
https://www.tradingview.com/x/2qEvqHxj/
У Эфира писал вчера про 3800 - смотреть на Н4/день, тоже самое - Будет закреп выше - запустится цепочка на обновление АТН, не смогут закрепиться выше - будет новый откат.
https://www.tradingview.com/x/0vJaxSCC/
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:23

  osafly написав:Сегодня кстати эта еханая ОКХ-выбросила со стейкинга всю мою MiNA раньше срока,разорвав "сделки" Типа-забирай и катись к .... Последнее,что еще оставалось с % от самой биржи непосредственно.Это точно к альсезону :D Они хитрож...пые до невозможности-готовы платить лишь на падающем рынке и падающих альтах..Кстати,биржевая ставка финансирования по USDT,сегодня скаканула в два раза на Банане..Так всегда происходит на растущем рынке..Меньше сейчас конечно,чем было в феврале-марте,но больше чем последний месяц..А Тезер продолжают печатать ударными ,миллиардными темпами...Все это указывает на косвенный позитив.

vitaxa2006-продавали все так же.....

ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:57

  SAndriy1 написав:ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!


До 1К USDT и USDC у них всегда "железные" 10% Свыше-как правило 5% Но когда на рынке идут резкие движения,они весь стейкинг в стейблах пересматривают каждый час и порой бывает дают до 48% на всю сумму,что может лежать на счетах...
osafly
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