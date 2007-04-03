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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3421342234233424
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:40

  SAndriy1 написав:ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!

где это - киньте ссылку. в еарн вижу десять и все эти текущие, где можно изменять ставку до опы. уже обсуждали много раз с osafly. вот если бы фиксированный, а так постил уже, как они меняют ставки на примере тона
простой гибкий 150%, уже 185%...
через полчаса 50% и сча 1% :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:04

  чик написав:
  SAndriy1 написав:ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!

где это - киньте ссылку. в еарн вижу десять и все эти текущие, где можно изменять ставку до опы. уже обсуждали много раз с osafly. вот если бы фиксированный, а так постил уже, как они меняют ставки на примере тона
простой гибкий 150%, уже 185%...
через полчаса 50% и сча 1% :mrgreen:

Там, где вы смотрите простой EARN - сейчас 1% (до 1000 тезера 10%), каждый час меняют
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:15

SAndriy1
и да, там где обсуждали прибыль viewtopic.php?p=5725603#p5725603, это дж вроде делал опрос после 72т. т.е. за последние месяца три наверное. уже забыл, как слово делать кликабельным, чтобы вело на ссылку :?
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