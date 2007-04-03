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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3421342234233424
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:40

  SAndriy1 написав:ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!

где это - киньте ссылку. в еарн вижу десять и все эти текущие, где можно изменять ставку до опы. уже обсуждали много раз с osafly. вот если бы фиксированный, а так постил уже, как они меняют ставки на примере тона
простой гибкий 150%, уже 185%...
через полчаса 50% и сча 1% :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:04

  чик написав:
  SAndriy1 написав:ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!

где это - киньте ссылку. в еарн вижу десять и все эти текущие, где можно изменять ставку до опы. уже обсуждали много раз с osafly. вот если бы фиксированный, а так постил уже, как они меняют ставки на примере тона
простой гибкий 150%, уже 185%...
через полчаса 50% и сча 1% :mrgreen:

Там, где вы смотрите простой EARN - сейчас 1% (до 1000 тезера 10%), каждый час меняют
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:15

SAndriy1
и да, там где обсуждали прибыль viewtopic.php?p=5725603#p5725603, это дж вроде делал опрос после 72т. т.е. за последние месяца три наверное. уже забыл, как слово делать кликабельным, чтобы вело на ссылку :?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:33

Стаття для ознайомлення з поглядом на тенденції ринку: ОГЛЯД: МЕМКОЇНИ ЗАВОЙОВУЮТЬ РИНОК; БІТКОЇН ТА ЕФІР НА МЕЖІ ЗРОСТАННЯ https://economist.com.ua/memcoins-are-g ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Рынок странный. Каждый раз, когда один парень продает, другой покупает, и они оба думают, что они умные

Впервые в жизни монета дала мне 1х. BNX. Входил по 0.6 не фиксю :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:11

когда такая чехарда сразу меме-рере и другое непонятно шо растёт, ещё не пробовал с ними играть. а припали видимо из за фонды. доллар чуть вверх, а сипуха вниз. лично я надеюсь, что большого слива не будет и всё же пойдём обновлять максимумы...
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 16:22

  чик написав:когда такая чехарда сразу меме-рере и другое непонятно шо растёт, ещё не пробовал с ними играть. а припали видимо из за фонды. доллар чуть вверх, а сипуха вниз. лично я надеюсь, что большого слива не будет и всё же пойдём обновлять максимумы...

Завтра последний срок по одобрению SEC спотовых ETF на эфир по одному эмитенту и послезавтра еще по одному. В случае одобрения получим неплохой рост именно эфира и альткоинов. Но возможен и вариант с отказом. В августе будет срок по одобрению этих же ETF для BlackRock. А им редко отказывают, точнее один раз такое было из более чем 500 заявок
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 16:41

SAndriy1
я в курсе, читал у дж.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 16:53

  SAndriy1 написав:
  чик написав:когда такая чехарда сразу меме-рере и другое непонятно шо растёт, ещё не пробовал с ними играть. а припали видимо из за фонды. доллар чуть вверх, а сипуха вниз. лично я надеюсь, что большого слива не будет и всё же пойдём обновлять максимумы...

Завтра последний срок по одобрению SEC спотовых ETF на эфир по одному эмитенту и послезавтра еще по одному. В случае одобрения получим неплохой рост именно эфира и альткоинов. Но возможен и вариант с отказом. В августе будет срок по одобрению этих же ETF для BlackRock. А им редко отказывают, точнее один раз такое было из более чем 500 заявок

Хочу зашортить это дело. Это будет первый фьюч в жизни. Если решусь на такой поступок - отпишусь. Открывать собираюсь при начале движения, думаю такая новость облетит все каналы. По-моему даже сегодня должно быть решение. Если буду возле телефона в это время - попробую
Зашортить не потому что после одобрения ожидаю вниз, а просто ожидаю переноса. Какой-то чел, где-то в кулуарах, что-то услышал и оценил принятие в 75%. Ну не знаю. По-моему это был загон, могу ошибаться
Игорь
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