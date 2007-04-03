|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:08
SAndriy1 написав:Игорь
Не с точки зрения отговорить...
Повысили вероятность принятия после того, как SEC повысил частоту встреч с представителями компаний-эмитентов ....
Да я все понимаю. Я даже не уверен что перенесут. Позитив на рынке вижу. Писал же, после появления новости - то есть по факту. Вверх будет тяжело сразу, так как уже достаточно сильно подросли, а вот если вниз, то можно поймать хорошее движение. Но там я думаю будет красным все, не только eth, но не долго. Как-то так
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 6124 раз.
- Подякували: 1386 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:03
Игорь написав: SAndriy1 написав:Игорь
Не с точки зрения отговорить...
Повысили вероятность принятия после того, как SEC повысил частоту встреч с представителями компаний-эмитентов ....
Да я все понимаю. Я даже не уверен что перенесут. Позитив на рынке вижу. Писал же, после появления новости - то есть по факту. Вверх будет тяжело сразу, так как уже достаточно сильно подросли, а вот если вниз, то можно поймать хорошее движение. Но там я думаю будет красным все, не только eth, но не долго. Как-то так
за рост еще: появились тикеры двух спотовых ETF на эфир на сайте DTCC (как указывают - это часть процесса вывода их на рынок)
за пролив: только за вчера завели на биржи больше 80000 монет эфира, а сегодня процесс только усилился!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:16
Игорь
отпишитесь - получилось ?
я пару раз пробовал по малёху - 100баксов подарил, хотя уровни угадал, но я неуч старый так и не врубился почему ликвидировало и вернулся на спот, а у вас должно выйти
сипуха пока оклемалась чуток...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7532
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6450 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|114307
|254214438
|
|
|7978
|23188541
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|107141
|
|