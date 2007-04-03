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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:08

  SAndriy1 написав:Игорь
Не с точки зрения отговорить...
Повысили вероятность принятия после того, как SEC повысил частоту встреч с представителями компаний-эмитентов ....

Да я все понимаю. Я даже не уверен что перенесут. Позитив на рынке вижу. Писал же, после появления новости - то есть по факту. Вверх будет тяжело сразу, так как уже достаточно сильно подросли, а вот если вниз, то можно поймать хорошее движение. Но там я думаю будет красным все, не только eth, но не долго. Как-то так :oops:
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:03

  Игорь написав:
  SAndriy1 написав:Игорь
Не с точки зрения отговорить...
Повысили вероятность принятия после того, как SEC повысил частоту встреч с представителями компаний-эмитентов ....

Да я все понимаю. Я даже не уверен что перенесут. Позитив на рынке вижу. Писал же, после появления новости - то есть по факту. Вверх будет тяжело сразу, так как уже достаточно сильно подросли, а вот если вниз, то можно поймать хорошее движение. Но там я думаю будет красным все, не только eth, но не долго. Как-то так :oops:

за рост еще: появились тикеры двух спотовых ETF на эфир на сайте DTCC (как указывают - это часть процесса вывода их на рынок)
за пролив: только за вчера завели на биржи больше 80000 монет эфира, а сегодня процесс только усилился!
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:16

Игорь
отпишитесь - получилось ?
я пару раз пробовал по малёху - 100баксов подарил, хотя уровни угадал, но я неуч старый так и не врубился почему ликвидировало и вернулся на спот, а у вас должно выйти :D
сипуха пока оклемалась чуток...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сегодня Банан впервые за очень-очень долгое время поставил фиксированную ставку в USDT на 14 дней + плавающая как обычно.Причем фикс-не намного выше плавающей.Из чего можно сделать закономерный вывод,что в ближайшие пол-месяца нас ожидает приличная волатильность.Вот только сижу и чухаю репу-в какую сторону??Обычно такие финты с USDT на биржах к росту рынка...Топливо для толкания деда под ж..пу..Вытолкать-разгрузить частично позиции и покрыть займы(как обычно бывает) даже пусть и через краткосрочный сквиз вниз...но по итогу,все равно вверх..Когда падал дед и альта с ним,начиная с марта этого года-ставки наоборот,порезали в несколько раз и на том же Банане до недавних пор было всего 3+%
osafly
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