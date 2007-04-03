SAndriy1 написав:Игорь Не с точки зрения отговорить... Повысили вероятность принятия после того, как SEC повысил частоту встреч с представителями компаний-эмитентов ....
Да я все понимаю. Я даже не уверен что перенесут. Позитив на рынке вижу. Писал же, после появления новости - то есть по факту. Вверх будет тяжело сразу, так как уже достаточно сильно подросли, а вот если вниз, то можно поймать хорошее движение. Но там я думаю будет красным все, не только eth, но не долго. Как-то так
SAndriy1 написав:Игорь Не с точки зрения отговорить... Повысили вероятность принятия после того, как SEC повысил частоту встреч с представителями компаний-эмитентов ....
Да я все понимаю. Я даже не уверен что перенесут. Позитив на рынке вижу. Писал же, после появления новости - то есть по факту. Вверх будет тяжело сразу, так как уже достаточно сильно подросли, а вот если вниз, то можно поймать хорошее движение. Но там я думаю будет красным все, не только eth, но не долго. Как-то так
за рост еще: появились тикеры двух спотовых ETF на эфир на сайте DTCC (как указывают - это часть процесса вывода их на рынок) за пролив: только за вчера завели на биржи больше 80000 монет эфира, а сегодня процесс только усилился!
Игорь отпишитесь - получилось ? я пару раз пробовал по малёху - 100баксов подарил, хотя уровни угадал, но я неуч старый так и не врубился почему ликвидировало и вернулся на спот, а у вас должно выйти сипуха пока оклемалась чуток...
Сегодня Банан впервые за очень-очень долгое время поставил фиксированную ставку в USDT на 14 дней + плавающая как обычно.Причем фикс-не намного выше плавающей.Из чего можно сделать закономерный вывод,что в ближайшие пол-месяца нас ожидает приличная волатильность.Вот только сижу и чухаю репу-в какую сторону??Обычно такие финты с USDT на биржах к росту рынка...Топливо для толкания деда под ж..пу..Вытолкать-разгрузить частично позиции и покрыть займы(как обычно бывает) даже пусть и через краткосрочный сквиз вниз...но по итогу,все равно вверх..Когда падал дед и альта с ним,начиная с марта этого года-ставки наоборот,порезали в несколько раз и на том же Банане до недавних пор было всего 3+%
osafly написав:Сегодня кстати эта еханая ОКХ-выбросила со стейкинга всю мою MiNA раньше срока,разорвав "сделки" Типа-забирай и катись к .... Последнее,что еще оставалось с % от самой биржи непосредственно.Это точно к альсезону Они хитрож...пые до невозможности-готовы платить лишь на падающем рынке и падающих альтах..Кстати,биржевая ставка финансирования по USDT,сегодня скаканула в два раза на Банане..Так всегда происходит на растущем рынке..Меньше сейчас конечно,чем было в феврале-марте,но больше чем последний месяц..А Тезер продолжают печатать ударными ,миллиардными темпами...Все это указывает на косвенный позитив.