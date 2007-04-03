чик написав:Amethyst как вам тру не добирал к сожалению и линк хорошо идёт - всё в запасе есть, но жду сезона альты, да и куплено дорого (пачти по этим ценам), а фиксить 5-6% профита надо постоянно в рынке сидеть или алерты выставлять и ночами не спать - у мну такой возможности нет... "рост" на новостях о эфире окончился - апять в низ, шо там уже собирать непонятно...
провтыкал свечу, вышел на 0.14567, перезайду на 0.12 или вааще не перезайду )) Чуток не поймал отскок на Кефире -- поставил покупку на 3491, а оно сквизануло до 3498 ((
Чо с Солянкою тою робить, она мне уже надоела? По идее она дето под 200 должна лежать и ждать своего ЕТФ, а она все время выпендривается ))
В воскресенье вечером продал по 0,181, в понедельник утром сработал ордер на покупку по 0,1545 - примерно 18% заработал на этом шорте на споте. А вечером опять продал часть по 0,1825. Но уже заканчиваю эти игры - можно выйти и не зайти! По совету Доу в марте и апреле зашел в монету HIGH по средней цене 2,15 - сегодня по 6,44 треть продал и свои деньги вернул)))