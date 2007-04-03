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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3423342434253426
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:52

  чик написав:Amethyst
как вам тру :o не добирал к сожалению и линк хорошо идёт - всё в запасе есть, но жду сезона альты, да и куплено дорого (пачти по этим ценам), а фиксить 5-6% профита надо постоянно в рынке сидеть или алерты выставлять и ночами не спать - у мну такой возможности нет...
"рост" на новостях о эфире окончился - апять в низ, шо там уже собирать непонятно...
провтыкал свечу, вышел на 0.14567, перезайду на 0.12 или вааще не перезайду ))
Чуток не поймал отскок на Кефире -- поставил покупку на 3491, а оно сквизануло до 3498 ((

Чо с Солянкою тою робить, она мне уже надоела? По идее она дето под 200 должна лежать и ждать своего ЕТФ, а она все время выпендривается ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:47

Мы все "станим милионэрами" а Бебус набравший 2 года назад Мины по 4 бакса-будет подпольным миллиардером :mrgreen:

osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:48

для чайников и оживить ветку трохи...

https://www.youtube.com/watch?v=IFIJf25x65g
https://www.youtube.com/watch?v=ZxUnoc2_aZE
https://t.me/dowjones_crypto
Amethyst
как вам тру - зараза = на 0.195 сходил. :o крайний раз продавал па 0.13 и больше не откупал. нот брал для пробы па 0.006 продал 0.009, а он 0.01 коснулся и думаю дальше попрёт...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:Amethyst
как вам тру - зараза = на 0.195 сходил. крайний раз продавал па 0.13 и больше не откупал. нот брал для пробы па 0.006 продал 0.009, а он 0.01 коснулся и думаю дальше попрёт...
угу, пролетел я в этот раз ))
вот жду, када луна на 1.50 пульнет ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 17:25

  чик написав:https://www.youtube.com/watch?v=IFIJf25x65g
https://www.youtube.com/watch?v=ZxUnoc2_aZE
https://t.me/dowjones_crypto
Amethyst
как вам тру - зараза = на 0.195 сходил. :o крайний раз продавал па 0.13 и больше не откупал. нот брал для пробы па 0.006 продал 0.009, а он 0.01 коснулся и думаю дальше попрёт...

В воскресенье вечером продал по 0,181, в понедельник утром сработал ордер на покупку по 0,1545 - примерно 18% заработал на этом шорте на споте. А вечером опять продал часть по 0,1825.
Но уже заканчиваю эти игры - можно выйти и не зайти!
По совету Доу в марте и апреле зашел в монету HIGH по средней цене 2,15 - сегодня по 6,44 треть продал и свои деньги вернул)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 07:41

  SAndriy1 написав:
  чик написав:https://www.youtube.com/watch?v=IFIJf25x65g
https://www.youtube.com/watch?v=ZxUnoc2_aZE
https://t.me/dowjones_crypto
Amethyst
как вам тру - зараза = на 0.195 сходил. :o крайний раз продавал па 0.13 и больше не откупал. нот брал для пробы па 0.006 продал 0.009, а он 0.01 коснулся и думаю дальше попрёт...

В воскресенье вечером продал по 0,181, в понедельник утром сработал ордер на покупку по 0,1545 - примерно 18% заработал на этом шорте на споте. А вечером опять продал часть по 0,1825.
Но уже заканчиваю эти игры - можно выйти и не зайти!
По совету Доу в марте и апреле зашел в монету HIGH по средней цене 2,15 - сегодня по 6,44 треть продал и свои деньги вернул)))

Осталось добавить только , что TRU сегодня утром был почти 0,22 :|
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:31

  SAndriy1 написав:Осталось добавить только , что TRU сегодня утром был почти 0,22 :|

ага и дальше прёт...
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:20

  чик написав:
  SAndriy1 написав:Осталось добавить только , что TRU сегодня утром был почти 0,22 :|

ага и дальше прёт...

гад ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:55

  SAndriy1 написав:Но уже заканчиваю эти игры - можно выйти и не зайти!

ОМГ... да, теперь будет только расти. Альтсезон туземун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, извините за глупый вопрос: а скоро криптозима? Или в этот раз вместе с ядерной?
airmax78
 
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