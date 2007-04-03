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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2024 08:24
airmax78 написав:
а скоро криптозима?
Через год-полтора. Ещё криптолето не настало, с битком 150+ и эфиром 8+.
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