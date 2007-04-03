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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3425342634273428
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 06:54

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо обговорити трохи статистики:

Понад чверть українців володіють криптою — дослідження

В моїй родині - половина :mrgreen:
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ташник вчера запостил, не могу картинку вставить... https://t.me/ut_urbantrading
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Модератори: Ірина_, Модератор

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