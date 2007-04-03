Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо обговорити трохи статистики:
Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
В моїй родині - половина
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 чер, 2024 06:54
В моїй родині - половина
Додано: Суб 08 чер, 2024 11:54
ташник вчера запостил, не могу картинку вставить...
Додано: Нед 09 чер, 2024 11:27
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Trustee plus карточку кто-нибудь юзал?
Додано: Нед 09 чер, 2024 21:14
Я нет. PS_Trade партнерскую программу с ними делали. Из того , что помню - она в евро, какие-то украинские корни в учредителях, юр лицо Польша вроде как, европейский финмониторинг с 2025 года обязаны делать. Спросите, что именно интересует - попытаюсь ответить, что знаю. Несколько человек в чате делились впечатлениями - вроде все ок, платили в Европе и в Украине нормально, подключали ApplePay
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