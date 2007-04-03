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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3426342734283429
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:34

moveton
https://ain.ua/2023/08/29/shho-z-ukrayi ... eld-money/ щось з Weld Money не то... :(
maxxi
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:23

  maxxi написав:https://ain.ua/2023/08/29/shho-z-ukrayinskym-startapom-weld-money/ щось з Weld Money не то... :(

А Бинанс, если по новостям судить, постоянно завтра должен быть банкротом и закрыт :) Этой статье уже больше полугода, а Weld Money всё ещё работает. И курс USDT поприятнее совсем недавно установил.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:31

Trustee Plus (Trustee Wallet)

SAndriy1
з відгуку на цьому сайті https://reviewabout.me/ru/b/finance/trustee-wallet?sort=publishпо поповненню гаманця
"Прихованих комісій при поповненні рахунку нема. На балансі було ~ 49834 грн.
Закинув 500 usdt по курсу 42. 0.5% зняло Бінансу, тому заплатив по факту 502.5 usdt. 500*42 = 21000 грн - повинно було прийти на мій рахунок Трасті. Була зарахована сума в повному обсязі! Все чисто з поповненнями..."

далі читайте на цій сторінці комменти...

Крім того є інфа про блокування сум (свій фінмон), незрозумілі комісії по розрахункам в грівні і т.п.

Як на мене, підходить для розрахунку у рітейлі в євро по маленьким сумам, щоб "не світити власні картки" :mrgreen:
Востаннє редагувалось maxxi в Суб 15 чер, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
maxxi
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:33

moveton
Ну Бінанс і Weld Money це зовсім різні речи. Але, це моя особиста думка :D
maxxi
 
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