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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2024 14:34
moveton
Додано: Суб 15 чер, 2024 15:23
А Бинанс, если по новостям судить, постоянно завтра должен быть банкротом и закрыт Этой статье уже больше полугода, а Weld Money всё ещё работает. И курс USDT поприятнее совсем недавно установил.
Додано: Суб 15 чер, 2024 15:31
Trustee Plus (Trustee Wallet)
SAndriy1
з відгуку на цьому сайті
"Прихованих комісій при поповненні рахунку нема. На балансі було ~ 49834 грн.
Закинув 500 usdt по курсу 42. 0.5% зняло Бінансу, тому заплатив по факту 502.5 usdt. 500*42 = 21000 грн - повинно було прийти на мій рахунок Трасті. Була зарахована сума в повному обсязі! Все чисто з поповненнями..."
далі читайте на цій сторінці комменти...
Крім того є інфа про блокування сум (свій фінмон), незрозумілі комісії по розрахункам в грівні і т.п.
Як на мене, підходить для розрахунку у рітейлі в євро по маленьким сумам, щоб "не світити власні картки"
Востаннє редагувалось maxxi в Суб 15 чер, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 чер, 2024 15:33
moveton
Ну Бінанс і Weld Money це зовсім різні речи. Але, це моя особиста думка
Додано: Суб 15 чер, 2024 18:00
Бачив відгуки в крипточаті, коли була промоакція по Трасті плюс - тому зараз і попросив людину розповісти про своі враження, коли почне користуватися. А відгуки про підтримку то таке...
Розповім про техпідтримку двох бірж своє враження: 10 травня відправив на ОКХ з Bybit суму TON - переказ не прийшов, звернувся до підтримки. ОКХ сказали , що нібито MEMO\TAG невказано або невірно вказано. Пообіцяли повернути переказ на адресу , звідки переказ був зроблено у найшвидші терміни. Кожного дня отримував листа з подякою за очікування та розуміння. Після трикратного звернення до менеджера (реєструвався на ОКХ по рефці та просив хлопців посприяти) та купи листів і звернень на підтримку токени відправили мені 29 травня. Bybit має спеціальну технологію зарахування мені токенів при поверненні платежу. І там навіть відео потрібно зняти у якості підтвердження , що ти платив і тобі повернули. З 30 травня до зараз ніхто нічого ще не зробив по моій апеляціі.
Що я хочу цим сказати? У мене немає ні одного позитивного досвіду по роботі підтримки ні одноі біржі. Тому краще з ними не стикатися)))
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