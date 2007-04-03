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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3426342734283429
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:34

moveton
https://ain.ua/2023/08/29/shho-z-ukrayi ... eld-money/ щось з Weld Money не то... :(
maxxi
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:23

  maxxi написав:https://ain.ua/2023/08/29/shho-z-ukrayinskym-startapom-weld-money/ щось з Weld Money не то... :(

А Бинанс, если по новостям судить, постоянно завтра должен быть банкротом и закрыт :) Этой статье уже больше полугода, а Weld Money всё ещё работает. И курс USDT поприятнее совсем недавно установил.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:31

Trustee Plus (Trustee Wallet)

SAndriy1
з відгуку на цьому сайті https://reviewabout.me/ru/b/finance/trustee-wallet?sort=publishпо поповненню гаманця
"Прихованих комісій при поповненні рахунку нема. На балансі було ~ 49834 грн.
Закинув 500 usdt по курсу 42. 0.5% зняло Бінансу, тому заплатив по факту 502.5 usdt. 500*42 = 21000 грн - повинно було прийти на мій рахунок Трасті. Була зарахована сума в повному обсязі! Все чисто з поповненнями..."

далі читайте на цій сторінці комменти...

Крім того є інфа про блокування сум (свій фінмон), незрозумілі комісії по розрахункам в грівні і т.п.

Як на мене, підходить для розрахунку у рітейлі в євро по маленьким сумам, щоб "не світити власні картки" :mrgreen:
Востаннє редагувалось maxxi в Суб 15 чер, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
maxxi
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:33

moveton
Ну Бінанс і Weld Money це зовсім різні речи. Але, це моя особиста думка :D
maxxi
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 18:00

  maxxi написав:SAndriy1
з відгуку на цьому сайті https://reviewabout.me/ru/b/finance/trustee-wallet?sort=publishпо поповненню гаманця
"Прихованих комісій при поповненні рахунку нема. На балансі було ~ 49834 грн.
Закинув 500 usdt по курсу 42. 0.5% зняло Бінансу, тому заплатив по факту 502.5 usdt. 500*42 = 21000 грн - повинно було прийти на мій рахунок Трасті. Була зарахована сума в повному обсязі! Все чисто з поповненнями..."

далі читайте на цій сторінці комменти...

Крім того є інфа про блокування сум (свій фінмон), незрозумілі комісії по розрахункам в грівні і т.п.

Як на мене, підходить для розрахунку у рітейлі в євро по маленьким сумам, щоб "не світити власні картки" :mrgreen:

Бачив відгуки в крипточаті, коли була промоакція по Трасті плюс - тому зараз і попросив людину розповісти про своі враження, коли почне користуватися. А відгуки про підтримку то таке...
Розповім про техпідтримку двох бірж своє враження: 10 травня відправив на ОКХ з Bybit суму TON - переказ не прийшов, звернувся до підтримки. ОКХ сказали , що нібито MEMO\TAG невказано або невірно вказано. Пообіцяли повернути переказ на адресу , звідки переказ був зроблено у найшвидші терміни. Кожного дня отримував листа з подякою за очікування та розуміння. Після трикратного звернення до менеджера (реєструвався на ОКХ по рефці та просив хлопців посприяти) та купи листів і звернень на підтримку токени відправили мені 29 травня. Bybit має спеціальну технологію зарахування мені токенів при поверненні платежу. І там навіть відео потрібно зняти у якості підтвердження , що ти платив і тобі повернули. З 30 травня до зараз ніхто нічого ще не зробив по моій апеляціі.
Що я хочу цим сказати? У мене немає ні одного позитивного досвіду по роботі підтримки ні одноі біржі. Тому краще з ними не стикатися)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:42

  SAndriy1 написав:shpatel
Если не сложно потом будет, то черкните - очень интересует механизм процесса:
1. Нужно перечислить какую-то крипту (конкретно например работают с 5 или 10 монетами) или подвязать какой-нибудь свой криптокошель?


BTC, ETH, USDT, TRX, APT, ARB, BCH,BNB, BTT, DAI, DASH, DOGE, DOT, ETC, KZT, LTC, MATIC, SOL, USDC, XLM, XMR, XRP, ZEC


  SAndriy1 написав:shpatel

2. Можно ли установить приоритет конвертации , если монет несколько, или они конвертируются в евро в момент перечисления?

Очень интересно!


Mожно для одной из для трёх монет - BTC, ETH , USDT. Причём приоритет можно менять налету.

Остальные свопаются

  SAndriy1 написав:shpatel

3. И каковы реальные курсы пересчета?
Очень интересно!


В процессе эксплуатации определим. Пока ничего сказать не могу

P.S. Почитал отзывы и чёта отпала охота заказывать карточку. Подумаю ещё. Может для мелочи в магазинах и закажу.

А по p2p что имеется?

Bisq кто-то юзает?
shpatel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну як Вам малята,лячно??Чи ще не дюже?? Ветка выпала в осадок,а это первый признак,шо панство впало в депрессию..Крокодил не ловится,не ростет альткоин...Альту укатали в пол,а доминация как вкопаная 55-56% Ловкость рук...А теперь просто представьте,что будет с альтой,если доминация упадет еще %на 4 до ожидаемых 60% хотя бы.... А настоящий "хорор"-70%...а он был в прошлом цикле(74% пик спустя 8 месяцев после халвинга битка-отакої)-посмотрите на график...И где может очутиться тогда альта???Но я гоню прочь такие мысли,потому что реально становится страшно :shock:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

усереднялка вже розпухла і болить, а кінця краю все не видно ...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 07:41

  kotyk222 написав:усереднялка вже розпухла і болить, а кінця краю все не видно ...

Сегодня ночью налили все лимитки, которые еще оставались. Тезера осталось ровно на еще одну дозакупку.
По факту на утро сегодняшние цены на большинство монет ниже, чем были год назад - боялся , что к булрану подойду без позиции)))) оказалось, что можно было не спешить. Да, стейкинг что-то добавил. Да, монеты продавал на импульсах и докупал на просадках увеличивая количество монет. Но все же..
Не подвели пока : BTC ETH NEAR SOL (из нее я полностью вышел) AVAX AGIX TON
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:51

  osafly написав:Ну як Вам малята,лячно??Чи ще не дюже?? Ветка выпала в осадок,а это первый признак,шо панство впало в депрессию..Крокодил не ловится,не ростет альткоин...Альту укатали в пол,а доминация как вкопаная 55-56% Ловкость рук...А теперь просто представьте,что будет с альтой,если доминация упадет еще %на 4 до ожидаемых 60% хотя бы.... А настоящий "хорор"-70%...а он был в прошлом цикле(74% пик спустя 8 месяцев после халвинга битка-отакої)-посмотрите на график...И где может очутиться тогда альта???Но я гоню прочь такие мысли,потому что реально становится страшно :shock:

Страшно))) конечно, спот избавляет от некоторых проблем, но не от всех!
Жаба душит: можно ж например было продать весь NEAR по 8, а сейчас откупить по 4,5! Ну это ж так всегда и во всем - задним умом все богаты!
Лимитки последние сработали на покупку, новых не ставил (неясно куда еще укатать могут), Тезер остался еще на одну закупку и чуток поторговать - держу его как последний патрон! Ничего не продаю, хотя есть позиции хорошо плюсовые. Во-первых давит та же жаба продать дешевле на 30-50%, чем было не так давно; во-вторых - продам сильные монеты и накуплюсь слабых, которые сильнее сложились! Уже буду, как есть, до осени-зимы-весны!
Из позитивного: жду утверждения на следующей неделе форм S-1 для ETH ETF и начала полноценных торгов. Надеюсь что и эфир подрастет, и потянет за собой вначале крупнокапов, а затем и мелкокапов. Доминация ВТС пока не дает им жизни и ETH ETF могут реально изменить ситуацию. Просто , если не это, то таких значимых событий летом может и не быть , а значит сидеть в этом болоте до сентября-октября!
SAndriy1
 
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