Додано: Вів 18 чер, 2024 20:51

osafly написав: Ну як Вам малята,лячно??Чи ще не дюже?? Ветка выпала в осадок,а это первый признак,шо панство впало в депрессию..Крокодил не ловится,не ростет альткоин...Альту укатали в пол,а доминация как вкопаная 55-56% Ловкость рук...А теперь просто представьте,что будет с альтой,если доминация упадет еще %на 4 до ожидаемых 60% хотя бы.... А настоящий "хорор"-70%...а он был в прошлом цикле(74% пик спустя 8 месяцев после халвинга битка-отакої)-посмотрите на график...И где может очутиться тогда альта???Но я гоню прочь такие мысли,потому что реально становится страшно Ну як Вам малята,лячно??Чи ще не дюже?? Ветка выпала в осадок,а это первый признак,шо панство впало в депрессию..Крокодил не ловится,не ростет альткоин...Альту укатали в пол,а доминация как вкопаная 55-56% Ловкость рук...А теперь просто представьте,что будет с альтой,если доминация упадет еще %на 4 до ожидаемых 60% хотя бы.... А настоящий "хорор"-70%...а он был в прошлом цикле(74% пик спустя 8 месяцев после халвинга битка-отакої)-посмотрите на график...И где может очутиться тогда альта???Но я гоню прочь такие мысли,потому что реально становится страшно

Страшно))) конечно, спот избавляет от некоторых проблем, но не от всех!Жаба душит: можно ж например было продать весь NEAR по 8, а сейчас откупить по 4,5! Ну это ж так всегда и во всем - задним умом все богаты!Лимитки последние сработали на покупку, новых не ставил (неясно куда еще укатать могут), Тезер остался еще на одну закупку и чуток поторговать - держу его как последний патрон! Ничего не продаю, хотя есть позиции хорошо плюсовые. Во-первых давит та же жаба продать дешевле на 30-50%, чем было не так давно; во-вторых - продам сильные монеты и накуплюсь слабых, которые сильнее сложились! Уже буду, как есть, до осени-зимы-весны!Из позитивного: жду утверждения на следующей неделе форм S-1 для ETH ETF и начала полноценных торгов. Надеюсь что и эфир подрастет, и потянет за собой вначале крупнокапов, а затем и мелкокапов. Доминация ВТС пока не дает им жизни и ETH ETF могут реально изменить ситуацию. Просто , если не это, то таких значимых событий летом может и не быть , а значит сидеть в этом болоте до сентября-октября!