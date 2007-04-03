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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3427342834293430
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

-54.5%. спот, альта. Страх ? - да. Буду продавать ? - нет, сильно большие убытки. Ждем-с
Игорь
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