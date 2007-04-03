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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3427342834293430
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

-54.5%. спот, альта. Страх ? - да. Буду продавать ? - нет, сильно большие убытки. Ждем-с
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Особенно "умиляет"это Бинансовское лаунчпадовское дерьмо..Манта-полный пздц.. хваленый и распиареный STRK-такая же скамина-вышли-слиллись в ж...пу полную,валяются как свиньи в канаве.Если вспомнить все Бинансовские лаунчпады,это вечно впоследствии лажа полная,первое что вспоминается-Dodo,Lit,Alice,BSW и где оно??Откройте ради интереса графики и посмотрите.BSW-лой переписала вчера(наверное хер где найдешь такой аналоговнетный токен-обслуживающий Бинанс смартчейн между прочим)Чисто для заработка анонсят новый мусор-выпускают его на Банане,сливают и забывают окончательно.На этот лохотрон,уже надеюсь никто не ведется?!
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:29

  Игорь написав:-54.5%. спот, альта. Страх ? - да. Буду продавать ? - нет, сильно большие убытки. Ждем-с


Классическая схема манипуляторов-для того чтобы полететь вверх,сначала нужно всех обанкротить,вытрусить и нагнать депрессии.Заметили как сегодня альтам резко похорошело,на фоне так же стагнирующего битка.А что изменилось??Новости хорошие вышли??Так нет-тишина.А что,были плохие??Так нет-наообот,нейтрально-позитивные на фоне ЕТФов...А в чем же дело??? Манипуляции-с,сэр! Карты ликцидаций смотрели на проливе??Так там мизер.Денег в рынке нет вообще,точнее-в альтах нет...Всех ликвидировали под ноль,даже с 2-3 плечом,согласно статистике и всего то на 400млн,на таком мегапроливе альты... ни о чем!Упал бы биток хотя бы -10% одномоментно,ликвидаций было бы раза в 2 больше,как минимум..
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Да,кстати...совсем забыл.Hash Ribbons по битку закончил свою отработку совсем недавно-это инфа для Вас.В прошлый раз,отрабатывал в августе 2023,во что это вылилось осенью-Вы все знаете.Последнее время,этот индикатор отрабатывает зачастую с временным лагом в месяц-два и очень часто через падение и только потом рост..Но факт отработки произошел.Надеемся-ждем-верим.Индикаторы не врут.Блогеры зачастую брешут.Верьте индикаторам.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:20

  osafly написав:Ну як Вам малята,лячно??Чи ще не дюже?? ...Но я гоню прочь такие мысли,потому что реально становится страшно :shock:

Как по мне, страха еще очень мало. Чтоб стали выходить массово, должно случится что-то реальное, типа краха ФТХ...а некотрые альты уже укатались ниже , чем при ФТХ дампе. Новостой ФАД какой-то неубедительно-невнятный для страха.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комради, скоро вже криптозима? Ця спека вже набридла.
airmax78
 
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