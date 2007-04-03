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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3428342934303431
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:07

airmax78

Ну почему же,Эфир,да даже Рипл-живее всех живых до сих пор.Стеллар тоже..А если покопаться,то еще пару засохших тушек можно предъявить :lol: Так они и в этом булране заберут своих иксы.И эти монеты до сих пор живут уже с десяток лет,Стеллар(младше конечно) Но транзакции Рипл,по прежнему дешевы,быстры и актуальны,спустя 10 лет,не смотря на кучу конкурентов..Но те не лучше и не быстрее до сих пор.А то что Вы не купили Эфир еще 5 лет назад по 80 баксов,так кому Вы хуже сделали?? Зато при этом свято верили и превозносили клоуна Маска,называя афериста-светочем и гением современности....аж до сих пор меня коробит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun.
PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
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