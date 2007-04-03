Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:07

Ну почему же,Эфир,да даже Рипл-живее всех живых до сих пор.Стеллар тоже..А если покопаться,то еще пару засохших тушек можно предъявитьТак они и в этом булране заберут своих иксы.И эти монеты до сих пор живут уже с десяток лет,Стеллар(младше конечно) Но транзакции Рипл,по прежнему дешевы,быстры и актуальны,спустя 10 лет,не смотря на кучу конкурентов..Но те не лучше и не быстрее до сих пор.А то что Вы не купили Эфир еще 5 лет назад по 80 баксов,так кому Вы хуже сделали?? Зато при этом свято верили и превозносили клоуна Маска,называя афериста-светочем и гением современности....аж до сих пор меня коробит