Ну почему же,Эфир,да даже Рипл-живее всех живых до сих пор.Стеллар тоже..А если покопаться,то еще пару засохших тушек можно предъявить Так они и в этом булране заберут своих иксы.И эти монеты до сих пор живут уже с десяток лет,Стеллар(младше конечно) Но транзакции Рипл,по прежнему дешевы,быстры и актуальны,спустя 10 лет,не смотря на кучу конкурентов..Но те не лучше и не быстрее до сих пор.А то что Вы не купили Эфир еще 5 лет назад по 80 баксов,так кому Вы хуже сделали?? Зато при этом свято верили и превозносили клоуна Маска,называя афериста-светочем и гением современности....аж до сих пор меня коробит
Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun. PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
airmax78 написав:Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun. PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
Вы смесь троля,с мышлением школьника и подростка,а не взрослого человека.Что Вам сказать???? Читайте лучше на ночь сказки про Ивана Дурака и Бабу Ягу,какая там крипта...?! И чем же Маск помог зерновому корридору??Создал морские дроны и передал их Украине,чтоб кацапам одно место порвали??? Так нет..Маск-гонд..н штопаный,выключавший свои старлинки в Крыму и зонах боевых действий,стране подвергшейся агрессии и которые....оплатил Пентагон между прочим(для Украины), действующий всегда в интересах россии и имеющий частые видеоконференции с самим куйлом,по информации самих же соссиян. Но это дерьмо,по другому и не назовешь-вечно сует свое рыло туда,куда не нужно,вместо своей теслы.Это политика,крипторынок,манипуляции криптотокенами и акциями своей недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов и много-много чего еще.Длинный шлейф неприятного запаха за этим человеком,требующего повышенного внимания к своей больной персоне.Поэтому человек,которому нравится этот подонок и манипулятор-либо сам такой же(по консистенции),либо просто откровенный .........профан(мягко говоря)
airmax78 написав:Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun. PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
Вы смесь троля,с мышлением школьника и подростка,а не взрослого человека.Что Вам сказать???? Читайте лучше на ночь сказки про Ивана Дурака и Бабу Ягу,какая там крипта...?! И чем же Маск помог зерновому корридору??Создал морские дроны и передал их Украине,чтоб кацапам одно место порвали??? Так нет..Маск-гонд..н штопаный,выключавший свои старлинки в Крыму и зонах боевых действий,стране подвергшейся агрессии и которые....оплатил Пентагон между прочим(для Украины), действующий всегда в интересах россии и имеющий частые видеоконференции с самим куйлом,по информации самих же соссиян. Но это дерьмо,по другому и не назовешь-вечно сует свое рыло туда,куда не нужно,вместо своей теслы.Это политика,крипторынок,манипуляции криптотокенами и акциями своей недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов и много-много чего еще.Длинный шлейф неприятного запаха за этим человеком,требующего повышенного внимания к своей больной персоне.Поэтому человек,которому нравится этот подонок и манипулятор-либо сам такой же(по консистенции),либо просто откровенный .........профан(мягко говоря)
Наши морские дроны без старлинков - это просто ни на что не годные дешевые катера/водные мотоциклы с приделанными к ним бомбами. Что, в общем-то, тот инцидент в Крыму и показал. А грозной силой, загнавшей кацапов в Новороссийск и Азовское море, они стали исключительно благодаря старлинкам. Как и некоторые другие виды нашего вооружения и большая часть систем связи. А то что для Маска что украинцы, что русские - непонятные отсталые аборигены - ну уж не обессудьте - так исторически сложилось. Слава богу хоть в принципе различать нас стали.