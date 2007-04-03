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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3428342934303431
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:07

airmax78

Ну почему же,Эфир,да даже Рипл-живее всех живых до сих пор.Стеллар тоже..А если покопаться,то еще пару засохших тушек можно предъявить :lol: Так они и в этом булране заберут своих иксы.И эти монеты до сих пор живут уже с десяток лет,Стеллар(младше конечно) Но транзакции Рипл,по прежнему дешевы,быстры и актуальны,спустя 10 лет,не смотря на кучу конкурентов..Но те не лучше и не быстрее до сих пор.А то что Вы не купили Эфир еще 5 лет назад по 80 баксов,так кому Вы хуже сделали?? Зато при этом свято верили и превозносили клоуна Маска,называя афериста-светочем и гением современности....аж до сих пор меня коробит :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun.
PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.


ні, москальня смердючі сцикуни
вони тупо всрались із коридором

40% їх ваєнна марсова флота вже знищено
далі буде більше!
https://youtu.be/U869wDEeJdg
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 22:35

  airmax78 написав:Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun.
PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.


Вы смесь троля,с мышлением школьника и подростка,а не взрослого человека.Что Вам сказать???? Читайте лучше на ночь сказки про Ивана Дурака и Бабу Ягу,какая там крипта...?!
И чем же Маск помог зерновому корридору??Создал морские дроны и передал их Украине,чтоб кацапам одно место порвали??? Так нет..Маск-гонд..н штопаный,выключавший свои старлинки в Крыму и зонах боевых действий,стране подвергшейся агрессии и которые....оплатил Пентагон между прочим(для Украины), действующий всегда в интересах россии и имеющий частые видеоконференции с самим куйлом,по информации самих же соссиян. Но это дерьмо,по другому и не назовешь-вечно сует свое рыло туда,куда не нужно,вместо своей теслы.Это политика,крипторынок,манипуляции криптотокенами и акциями своей недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов и много-много чего еще.Длинный шлейф неприятного запаха за этим человеком,требующего повышенного внимания к своей больной персоне.Поэтому человек,которому нравится этот подонок и манипулятор-либо сам такой же(по консистенции),либо просто откровенный .........профан(мягко говоря)
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 13:21

osafly С одной стороны я согласен, и сам тех же мыслей придерживаюсь. Но с другой - SpaceX...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 18:51

  osafly написав:
  airmax78 написав:Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun.
PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.


Вы смесь троля,с мышлением школьника и подростка,а не взрослого человека.Что Вам сказать???? Читайте лучше на ночь сказки про Ивана Дурака и Бабу Ягу,какая там крипта...?!
И чем же Маск помог зерновому корридору??Создал морские дроны и передал их Украине,чтоб кацапам одно место порвали??? Так нет..Маск-гонд..н штопаный,выключавший свои старлинки в Крыму и зонах боевых действий,стране подвергшейся агрессии и которые....оплатил Пентагон между прочим(для Украины), действующий всегда в интересах россии и имеющий частые видеоконференции с самим куйлом,по информации самих же соссиян. Но это дерьмо,по другому и не назовешь-вечно сует свое рыло туда,куда не нужно,вместо своей теслы.Это политика,крипторынок,манипуляции криптотокенами и акциями своей недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов и много-много чего еще.Длинный шлейф неприятного запаха за этим человеком,требующего повышенного внимания к своей больной персоне.Поэтому человек,которому нравится этот подонок и манипулятор-либо сам такой же(по консистенции),либо просто откровенный .........профан(мягко говоря)

Наши морские дроны без старлинков - это просто ни на что не годные дешевые катера/водные мотоциклы с приделанными к ним бомбами. Что, в общем-то, тот инцидент в Крыму и показал. А грозной силой, загнавшей кацапов в Новороссийск и Азовское море, они стали исключительно благодаря старлинкам. Как и некоторые другие виды нашего вооружения и большая часть систем связи. А то что для Маска что украинцы, что русские - непонятные отсталые аборигены - ну уж не обессудьте - так исторически сложилось. Слава богу хоть в принципе различать нас стали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:43

  airmax78 написав:Наши морские дроны без старлинков - это просто ни на что не годные дешевые катера/водные мотоциклы с приделанными к ним бомбами. Что, в общем-то, тот инцидент в Крыму и показал. А грозной силой, загнавшей кацапов в Новороссийск и Азовское море, они стали исключительно благодаря старлинкам. Как и некоторые другие виды нашего вооружения и большая часть систем связи. А то что для Маска что украинцы, что русские - непонятные отсталые аборигены - ну уж не обессудьте - так исторически сложилось. Слава богу хоть в принципе различать нас стали.


Абсолютная брехня...Эта козлина,несколько раз препятствовала непосредственным ударам по Крыму и военным морским операциям,отключая интернет и усилители сигналов GPS посредством интернет именно на своем оборудовании,мотивируя безумными фактами,мол мир стоит на грани ядерной катастрофы,если Путину(морском флоту РФ) начистят епало...Так что не надо ля-ля.Эта тварь действует исключительно в интересах соссии и этот факт,адекватным людям-умом не понять...Просто пдр...банальный пдр требующий внимания и бахвальства к своей конченой персоне.Фу,мерзость.Удивляет то,что адепты "розовых пони" засевших в Европе,живут в своей параллельной реальности,которая в конечном итоге-трахнет их самих и страну их приютивших.Израиль-этому пример потрясающий!
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:57

  Rack написав:osafly С одной стороны я согласен, и сам тех же мыслей придерживаюсь. Но с другой - SpaceX...


И что SpaceX??? Что?? Я должен оргазм словить от этого экстравагантного слова?? Или что?? Что для меня или для для Украины означает SpaceX???? Снижение коммунальных платежей??Платежек за свет?? Хотя бы честность,справедливость,какой то ориентир???

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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:55

osafly Спокойствие, только спокойствие. Не нужно валить все на одну кучу. Вы начали с оценки компании маска как
недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов
и я в чем то с вами согласился, но указал, что есть так же и реально значимые, высокотехнологичные, а может, даже, и прорывные проекты. Как личность мы его вообще не обсуждаем. А вы уже про оргазм, Украину и комунальные платеже...Не утопайте в этом бреду, прошу! Знаю, что вы способны здраво мыслить - прочь эмоции.
Rack
 
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