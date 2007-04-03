Ну почему же,Эфир,да даже Рипл-живее всех живых до сих пор.Стеллар тоже..А если покопаться,то еще пару засохших тушек можно предъявить Так они и в этом булране заберут своих иксы.И эти монеты до сих пор живут уже с десяток лет,Стеллар(младше конечно) Но транзакции Рипл,по прежнему дешевы,быстры и актуальны,спустя 10 лет,не смотря на кучу конкурентов..Но те не лучше и не быстрее до сих пор.А то что Вы не купили Эфир еще 5 лет назад по 80 баксов,так кому Вы хуже сделали?? Зато при этом свято верили и превозносили клоуна Маска,называя афериста-светочем и гением современности....аж до сих пор меня коробит
Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun. PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
airmax78 написав:Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun. PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
Вы смесь троля,с мышлением школьника и подростка,а не взрослого человека.Что Вам сказать???? Читайте лучше на ночь сказки про Ивана Дурака и Бабу Ягу,какая там крипта...?! И чем же Маск помог зерновому корридору??Создал морские дроны и передал их Украине,чтоб кацапам одно место порвали??? Так нет..Маск-гонд..н штопаный,выключавший свои старлинки в Крыму и зонах боевых действий,стране подвергшейся агрессии и которые....оплатил Пентагон между прочим(для Украины), действующий всегда в интересах россии и имеющий частые видеоконференции с самим куйлом,по информации самих же соссиян. Но это дерьмо,по другому и не назовешь-вечно сует свое рыло туда,куда не нужно,вместо своей теслы.Это политика,крипторынок,манипуляции криптотокенами и акциями своей недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов и много-много чего еще.Длинный шлейф неприятного запаха за этим человеком,требующего повышенного внимания к своей больной персоне.Поэтому человек,которому нравится этот подонок и манипулятор-либо сам такой же(по консистенции),либо просто откровенный .........профан(мягко говоря)
airmax78 написав:Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun. PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.
Вы смесь троля,с мышлением школьника и подростка,а не взрослого человека.Что Вам сказать???? Читайте лучше на ночь сказки про Ивана Дурака и Бабу Ягу,какая там крипта...?! И чем же Маск помог зерновому корридору??Создал морские дроны и передал их Украине,чтоб кацапам одно место порвали??? Так нет..Маск-гонд..н штопаный,выключавший свои старлинки в Крыму и зонах боевых действий,стране подвергшейся агрессии и которые....оплатил Пентагон между прочим(для Украины), действующий всегда в интересах россии и имеющий частые видеоконференции с самим куйлом,по информации самих же соссиян. Но это дерьмо,по другому и не назовешь-вечно сует свое рыло туда,куда не нужно,вместо своей теслы.Это политика,крипторынок,манипуляции криптотокенами и акциями своей недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов и много-много чего еще.Длинный шлейф неприятного запаха за этим человеком,требующего повышенного внимания к своей больной персоне.Поэтому человек,которому нравится этот подонок и манипулятор-либо сам такой же(по консистенции),либо просто откровенный .........профан(мягко говоря)
Наши морские дроны без старлинков - это просто ни на что не годные дешевые катера/водные мотоциклы с приделанными к ним бомбами. Что, в общем-то, тот инцидент в Крыму и показал. А грозной силой, загнавшей кацапов в Новороссийск и Азовское море, они стали исключительно благодаря старлинкам. Как и некоторые другие виды нашего вооружения и большая часть систем связи. А то что для Маска что украинцы, что русские - непонятные отсталые аборигены - ну уж не обессудьте - так исторически сложилось. Слава богу хоть в принципе различать нас стали.
airmax78 написав:Наши морские дроны без старлинков - это просто ни на что не годные дешевые катера/водные мотоциклы с приделанными к ним бомбами. Что, в общем-то, тот инцидент в Крыму и показал. А грозной силой, загнавшей кацапов в Новороссийск и Азовское море, они стали исключительно благодаря старлинкам. Как и некоторые другие виды нашего вооружения и большая часть систем связи. А то что для Маска что украинцы, что русские - непонятные отсталые аборигены - ну уж не обессудьте - так исторически сложилось. Слава богу хоть в принципе различать нас стали.
Абсолютная брехня...Эта козлина,несколько раз препятствовала непосредственным ударам по Крыму и военным морским операциям,отключая интернет и усилители сигналов GPS посредством интернет именно на своем оборудовании,мотивируя безумными фактами,мол мир стоит на грани ядерной катастрофы,если Путину(морском флоту РФ) начистят епало...Так что не надо ля-ля.Эта тварь действует исключительно в интересах соссии и этот факт,адекватным людям-умом не понять...Просто пдр...банальный пдр требующий внимания и бахвальства к своей конченой персоне.Фу,мерзость.Удивляет то,что адепты "розовых пони" засевших в Европе,живут в своей параллельной реальности,которая в конечном итоге-трахнет их самих и страну их приютивших.Израиль-этому пример потрясающий!
Rack написав:osafly С одной стороны я согласен, и сам тех же мыслей придерживаюсь. Но с другой - SpaceX...
И что SpaceX??? Что?? Я должен оргазм словить от этого экстравагантного слова?? Или что?? Что для меня или для для Украины означает SpaceX???? Снижение коммунальных платежей??Платежек за свет?? Хотя бы честность,справедливость,какой то ориентир???
osafly Спокойствие, только спокойствие. Не нужно валить все на одну кучу. Вы начали с оценки компании маска как
недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов
и я в чем то с вами согласился, но указал, что есть так же и реально значимые, высокотехнологичные, а может, даже, и прорывные проекты. Как личность мы его вообще не обсуждаем. А вы уже про оргазм, Украину и комунальные платеже...Не утопайте в этом бреду, прошу! Знаю, что вы способны здраво мыслить - прочь эмоции.