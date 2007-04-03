Додано: П'ят 21 чер, 2024 22:35

airmax78 написав: Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun.

PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом. Маск - гений. Он еще свое последнее слово не сказал. А эта мышиная возня с криптой ради нескольких сотен лямов - это для него было just for fun.PS Если бы не Маск, наш "зерновой корридор" кацапы давно бы накрыли медным тазом.

Вы смесь троля,с мышлением школьника и подростка,а не взрослого человека.Что Вам сказать???? Читайте лучше на ночь сказки про Ивана Дурака и Бабу Ягу,какая там крипта...?!И чем же Маск помог зерновому корридору??Создал морские дроны и передал их Украине,чтоб кацапам одно место порвали??? Так нет..Маск-гонд..н штопаный,выключавший свои старлинки в Крыму и зонах боевых действий,стране подвергшейся агрессии и которые....оплатил Пентагон между прочим(для Украины), действующий всегда в интересах россии и имеющий частые видеоконференции с самим куйлом,по информации самих же соссиян. Но это дерьмо,по другому и не назовешь-вечно сует свое рыло туда,куда не нужно,вместо своей теслы.Это политика,крипторынок,манипуляции криптотокенами и акциями своей недокомпании,которая убыточна с момента своего основания(может последние пару лет в ноль и вышла,или в прибыль-уже и следить не интересно) и держится лишь благодаря астрономическим вливаниям и вере одураченных инвесторов и много-много чего еще.Длинный шлейф неприятного запаха за этим человеком,требующего повышенного внимания к своей больной персоне.Поэтому человек,которому нравится этот подонок и манипулятор-либо сам такой же(по консистенции),либо просто откровенный .........профан(мягко говоря)