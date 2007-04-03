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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2024 14:48
SAndriy1 написав:
продам сильные монеты и накуплюсь слабых
Які монети вважаєте сильними?
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V2
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:20
V2 написав: SAndriy1 написав:
продам сильные монеты и накуплюсь слабых
Які монети вважаєте сильними?
Прям на сьогодні - NEAR ONDO TON здаються сильними, ETH та BNB стабільними
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SAndriy1
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:45
osafly написав:
...Короче говоря,не желаю этого мудилу больше обсуждать ни с каких сторон....
Да уговаривать никто и не собирался
не пойму, откуда столько эмоций? Впечатление такое, что мы тут пуйло защищаем
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