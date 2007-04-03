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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3429343034313432
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 14:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:продам сильные монеты и накуплюсь слабых


Які монети вважаєте сильними?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:20

  V2 написав:
  SAndriy1 написав:продам сильные монеты и накуплюсь слабых


Які монети вважаєте сильними?

Прям на сьогодні - NEAR ONDO TON здаються сильними, ETH та BNB стабільними
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:45

  osafly написав:...Короче говоря,не желаю этого мудилу больше обсуждать ни с каких сторон....

Да уговаривать никто и не собирался :mrgreen: не пойму, откуда столько эмоций? Впечатление такое, что мы тут пуйло защищаем :D
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:19

SAndriy1
Дякую!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 12:03

  V2 написав:SAndriy1
Дякую!

Будь ласка!
Сподіваюсь, що ви розумієте - це моє бачення і тільки з монет, за якими я слідкую або маю у портфелі)))
Загалом ціни на більшість альтів зараз привабливі. При тому , що у мене небагато Тезера, я не втримався вчора і дещо трохи підкупив. ONDO та AGIX у короткострок вже і встиг продати зранку.
SAndriy1
 
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  #<1 ... 3429343034313432
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