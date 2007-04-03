Будь ласка! Сподіваюсь, що ви розумієте - це моє бачення і тільки з монет, за якими я слідкую або маю у портфелі))) Загалом ціни на більшість альтів зараз привабливі. При тому , що у мене небагато Тезера, я не втримався вчора і дещо трохи підкупив. ONDO та AGIX у короткострок вже і встиг продати зранку.
airmax78 написав:Наши морские дроны без старлинков - это просто ни на что не годные дешевые катера/водные мотоциклы с приделанными к ним бомбами. Что, в общем-то, тот инцидент в Крыму и показал. А грозной силой, загнавшей кацапов в Новороссийск и Азовское море, они стали исключительно благодаря старлинкам. Как и некоторые другие виды нашего вооружения и большая часть систем связи. А то что для Маска что украинцы, что русские - непонятные отсталые аборигены - ну уж не обессудьте - так исторически сложилось. Слава богу хоть в принципе различать нас стали.
Абсолютная брехня...Эта козлина,несколько раз препятствовала непосредственным ударам по Крыму и военным морским операциям,отключая интернет и усилители сигналов GPS посредством интернет именно на своем оборудовании,мотивируя безумными фактами,мол мир стоит на грани ядерной катастрофы,если Путину(морском флоту РФ) начистят епало...Так что не надо ля-ля.Эта тварь действует исключительно в интересах соссии и этот факт,адекватным людям-умом не понять...Просто пдр...банальный пдр требующий внимания и бахвальства к своей конченой персоне.Фу,мерзость.Удивляет то,что адепты "розовых пони" засевших в Европе,живут в своей параллельной реальности,которая в конечном итоге-трахнет их самих и страну их приютивших.Израиль-этому пример потрясающий!
Эта, как вы выразились, козлина, в первые месяцы войны, когда все висело на волоске, отгружал старлинки и обеспечивал связь украинской армии бесплатно и по своей собственной инициативе: https://www.radiosvoboda.org/a/starlink ... 10580.html А інфа про нібито спеціальне відключення старлінків в Криму досі не підтверджена і існує на рівні чуток.
У вас якась занадто емоційна реакція на Маска. Щось особисте. Ви що, щось втратили на собачках? А те що він до миру з кацапами закликає. Ну то потрібно розуміти контекст. Ще раз: вони нас у 1991 геть не розрізняли. Ми всі для них були савєцькі люди. Ще вчора - смертельні вороги, яки їм гадили скрізь де могли у складі КДБ, ГРУ, совєцької армії. Та ми самі для себе ще довго були савєцькіми людьми, а багато хто і досі залишається.