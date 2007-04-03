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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3429343034313432
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 14:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:продам сильные монеты и накуплюсь слабых


Які монети вважаєте сильними?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:20

  V2 написав:
  SAndriy1 написав:продам сильные монеты и накуплюсь слабых


Які монети вважаєте сильними?

Прям на сьогодні - NEAR ONDO TON здаються сильними, ETH та BNB стабільними
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:45

  osafly написав:...Короче говоря,не желаю этого мудилу больше обсуждать ни с каких сторон....

Да уговаривать никто и не собирался :mrgreen: не пойму, откуда столько эмоций? Впечатление такое, что мы тут пуйло защищаем :D
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:19

SAndriy1
Дякую!
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 12:03

  V2 написав:SAndriy1
Дякую!

Будь ласка!
Сподіваюсь, що ви розумієте - це моє бачення і тільки з монет, за якими я слідкую або маю у портфелі)))
Загалом ціни на більшість альтів зараз привабливі. При тому , що у мене небагато Тезера, я не втримався вчора і дещо трохи підкупив. ONDO та AGIX у короткострок вже і встиг продати зранку.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:19

  osafly написав:
  airmax78 написав:Наши морские дроны без старлинков - это просто ни на что не годные дешевые катера/водные мотоциклы с приделанными к ним бомбами. Что, в общем-то, тот инцидент в Крыму и показал. А грозной силой, загнавшей кацапов в Новороссийск и Азовское море, они стали исключительно благодаря старлинкам. Как и некоторые другие виды нашего вооружения и большая часть систем связи. А то что для Маска что украинцы, что русские - непонятные отсталые аборигены - ну уж не обессудьте - так исторически сложилось. Слава богу хоть в принципе различать нас стали.


Абсолютная брехня...Эта козлина,несколько раз препятствовала непосредственным ударам по Крыму и военным морским операциям,отключая интернет и усилители сигналов GPS посредством интернет именно на своем оборудовании,мотивируя безумными фактами,мол мир стоит на грани ядерной катастрофы,если Путину(морском флоту РФ) начистят епало...Так что не надо ля-ля.Эта тварь действует исключительно в интересах соссии и этот факт,адекватным людям-умом не понять...Просто пдр...банальный пдр требующий внимания и бахвальства к своей конченой персоне.Фу,мерзость.Удивляет то,что адепты "розовых пони" засевших в Европе,живут в своей параллельной реальности,которая в конечном итоге-трахнет их самих и страну их приютивших.Израиль-этому пример потрясающий!

Эта, как вы выразились, козлина, в первые месяцы войны, когда все висело на волоске, отгружал старлинки и обеспечивал связь украинской армии бесплатно и по своей собственной инициативе: https://www.radiosvoboda.org/a/starlink ... 10580.html
А інфа про нібито спеціальне відключення старлінків в Криму досі не підтверджена і існує на рівні чуток.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 17:15

airmax78

Вот вам идея для значка на грудь...Флаг и барабан на шею,думаю в Вене не проблема найти..

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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У вас якась занадто емоційна реакція на Маска. Щось особисте. Ви що, щось втратили на собачках? А те що він до миру з кацапами закликає. Ну то потрібно розуміти контекст. Ще раз: вони нас у 1991 геть не розрізняли. Ми всі для них були савєцькі люди. Ще вчора - смертельні вороги, яки їм гадили скрізь де могли у складі КДБ, ГРУ, совєцької армії. Та ми самі для себе ще довго були савєцькіми людьми, а багато хто і досі залишається.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ребята, бриллиантовые ручки. Держим. Только те, кто терпеливы будут вознаграждены. Альтсезон впереди. Расти будем по 20-50% в день.
Ещё разочек отскочим вниз чтобы изобразить двойное дно на 12 часах и дальше только вверх.
Заметили что при этом походе вниз альта уже не поверила битку ? Все меняется, не можем только падать. Домка вниз.
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Жалко только что докупаться нечем
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Ставки сделаны, денег больше нет © :)
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