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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3430343134323433
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:04

пока ждёмс чуда чел на фьючах за июнь https://t.me/ut_urbantrading/1839
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